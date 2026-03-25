フィギュア世界選手権

フィギュアスケートの世界選手権は現地25日、チェコのプラハで開幕する。前日には女子シングルショートプログラム（SP）の滑走順が発表された。最終滑走を務める選手に注目が集まっている。

ミラノ・コルティナ五輪銀メダリストで、今季限りで引退を表明している坂本花織（シスメックス）は最終滑走の1つ前の32番目。銅メダルだった中井亜美（TOKIOインカラミ）は27番目となった。最終滑走となる33番目は4位入賞の千葉百音（木下グループ）に決まった。

千葉はこれで五輪の女子SPに続き、またも最終滑走となった。ネット上のファンからも再びのラストに「百音ちゃんラスト引きがち…でもそのプレッシャーでもいい演技をできるのが強み」「ここは最高のモネダンスしてPBを」「千葉さんが引き継いでる感あるよね」「最終滑走に愛されすぎている」「またも最終滑走…！」など、驚きの声が上がった。

最終グループにはアンバー・グレン（米国）、ララ・ナキ・グットマン（イタリア）が名を連ねている。ミラノ五輪金メダルのアリサ・リウ（米国）は欠場となっている。



（THE ANSWER編集部）