日本テレビの水卜麻美アナウンサーが２５日、総合司会を務める同局系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）ｎ生出演した。

この日の生放送で昨年４月から水曜パーソナリティーを務めてきたでタレントの陣内貴美子が番組を卒業した。

番組では、「ＺＩＰ！特集」で「水卜×陣内 秩父・長瀞日帰り小旅行」と題し、陣内が総合司会で同局の水卜麻美アナウンサーと秩父と長瀞を二人旅したＶＴＲを放送した。

その中で水卜アナは「私、陣内さんが楽しそうにして、ロケ見てるのも楽しいし、でも、番組中でも、わからなかったら、わかんないって、後輩にも聞いてくれるし。甘えてもくれるし。そういう大人になりたいなってずっと思いました」と感謝の言葉を贈っていた。

さらに水トアナは「何歳ぐらいの時からより大らかにカラッという明るさになったんですか？」と質問した。これに陣内は「それは勝負をやめてからです」と答え「バドミントンやっている時は勝負してるから、笑うことなかったし、私の現役を知っている人たちは、多分すごく怖かったと思います。笑うと隙を見せると思ってたから」などと明かしていた。