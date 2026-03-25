ＭＯＮ７ＡはＺ世代から圧倒的な支持を誇る１８歳のシンガー・ソングライター。今月７日にリリースされた「僕のかわい子ちゃん」のミュージックビデオは２４日現在で３０５万回再生され、ビルボードチャートの「ＪＡＰＡＮ ＨＯＴ１００」では初週１３位に登場するなど勢いに乗っている期待の新人だ。

昨年６月、ＡＢＥＭＡの恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。ハロン編」に出演。「僕のかわい子ちゃん」は、ＭＯＮ７Ａが思いを寄せたインフルエンサーの長浜広奈（１７）への告白を控え作った弾き語りの楽曲だった。「ひとりのために書いた曲だったので、いろんな人が（曲を）好きになってくれたことが不思議な感覚でした」。恋した相手のことをもっと知りたいと思う等身大の歌詞が聴く人の胸を打つ。

音楽好きの家族の影響で、幼い頃から音楽が周囲にある環境で育った。「文章を書くことも好きだったんですが、小６から中１のころにコロナ禍でやることがなくなってしまって。その延長線上で曲を作り始めました」。ＴｉｋＴｏｋなどの楽曲投稿が話題となり、デビューへの道が開いた。

「本当に自分にはこれしかないと思えるぐらいしっくり来ていて。これ以外じゃ生きていけなかったかも」。音楽は運命共同体だ。「自分にとってひとつの区切りは日本武道館。武道館のステージに立てるまで全力で走りたい」と語った。（宮路 美穂）

◆ＭＯＮ７Ａ（もんた）２００７年７月６日、東京都出身。１８歳。２５年８月「おやすみＴａｘｉ」でアーティストデビュー。２６年１月、「ＴＯＧＥ ＴＯＧＥ」でメジャーデビュー。４月からは初の全国ライブハウスツアーを開催する。漫画の「ＮＡＮＡ」の大ファンで、数字の「７」は「自分のライフナンバー」としてアーティスト名にも採用。