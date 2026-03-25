生活に大きな影響を及ぼしている原油の問題。政府は、ホルムズ海峡を経由しない別ルートからの原油調達の拡大を進めています。専門家によると中東以外からの代替ルートの選択肢は複数考えられるものの、課題は山積。私たちにできることはあるのでしょうか？

■ホルムズ海峡を通らないタンカー

藤井貴彦キャスター

「すでに日本でもガソリン価格が日々目まぐるしく動くなど、生活への影響が大きいイラン情勢です。赤沢経済産業大臣は24日、ホルムズ海峡を経由しない別ルートを利用した中東からのタンカーが、28日にも日本に到着する見通しだと発表しました」

「アメリカなどによるイランへの攻撃の後、初めてのことだといいます。これが日本の原油の供給にどんな影響を与えるのでしょうか？」

■代替ルートからの原油調達、課題は？

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「このタンカーは、事実上の閉鎖状態にあるホルムズ海峡とはアラビア半島を挟んで反対側の紅海に面する、サウジアラビアのヤンブという港から出たものです」

「サウジアラビアには、ペルシャ湾側の油田地帯から約1200kmをまたぐパイプラインがあり、このラインで送った原油を積んだタンカーです」

「他にも、ホルムズ海峡よりも外側にあるアラブ首長国連邦のフジャイラというところにある港から出たタンカーも日本に向かっているということです。政府は今、こうしたホルムズ海峡を経由しない代替ルートからの原油調達の拡大を進めています」

藤井キャスター

「こうした代替ルートで、どれくらいの原油を確保できるのでしょうか？」

小栗委員

「中東地域のエネルギー事情に詳しい中東調査会の高橋雅英主任研究員に聞いたところ、紅海ルートは日数がかかる分、輸送コストが上がり、国内のガソリン価格などの負担額が増える可能性があります」

「また、フジャイラ港はイランからの攻撃を受けていて、治安的に不安が残る状況だといいます」

■大西洋、エクアドル…別ルートは？

藤井キャスター

「いろいろ手を尽くしているようですが、他のルートはないのでしょうか？」

小栗委員

「中東以外の調達ルートをめぐっては、各国が一斉に確保しようと、いわば争奪戦になっています。日米首脳会談で話が出たアラスカからのルートは開発に時間がかかるため、今すぐにというよりも中長期的な代替ルートになると指摘されています」

「他にも、アメリカ本土から大西洋を通るルートが有力視されていますが、石油連盟によると届くのは最短で6月で、コストも増加するということです」

「高橋さんは、アメリカや南米のエクアドルは過去に実績があり、タンカーのノウハウがあってルートが分かっているので対応しやすいと指摘しています。また、中央アジアのカザフスタンからのルートもポイントになるといいます」

小栗委員

「ただ、高橋さんはこれらの別ルートが順調に確保できたとしても、中東に95％を依存している日本の原油の安定供給には及ばない。日本の備蓄も約7か月しか持たない計算なので、深刻な状況は続くといいます」

■“危機”緩和へ…できることは？

藤井キャスター

「エネルギー危機を迎えていると言ってもいい状況ですが、私たちに何かできることはあるのでしょうか？」

小栗委員

「IEA（国際エネルギー機関）は、現在の“石油危機”から私たちの身を守って経済的な負担を減らすための10の削減策を提言しています」

「私たちもできそうなところで言うと、可能な限り在宅勤務をする、自家用車からバスや電車など公共交通機関の利用に変える、政府や自治体になりますが高速道路の速度制限を時速10キロ引き下げる、などが挙げられています」

■専門家「攻撃が止まらない限り…」

小栗委員

「ただ、これらはあくまでも一時しのぎの策と言えます。高橋さんも『イランが日本のタンカーの安全を保証したとしても、保険会社が保険を付けられる条件にならないと民間タンカーの通航は難しい』と言います」

「『アメリカ側とイラン側双方の攻撃が止まらない限り、深刻な状況は続く』と指摘します」

（2026年3月24日『news zero』より）