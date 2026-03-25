制服姿のME:I、“何気ない放課後の時間”再現 仲むつまじい撮影裏公開
グローバルガールズグループ・ME:Iが、28日放映開始のミルクキャンディ「特濃ミルク8.2」の新CM「特濃メイト 特濃ミルク」篇、「特濃メイト 塩ミルク」篇、「特濃メイト もも」篇（各15秒）に出演する。
【ライブ写真】懐かしい名曲も！木村カエラと共演したME:I
新CMは、ME:Iのメンバーたちが過ごす何気ない放課後の時間が、「特濃ミルク」によって特別な思い出へと変わっていく様子を3篇のショートストーリー形式で描いている。「特濃メイト 特濃ミルク」篇にAYANE、SUZU、TSUZUMI、「特濃メイト 塩ミルク」篇にKEIKO、RINON、「特濃メイト もも」篇にMIU、MOMONAが出演。大切な仲間との愛おしい時間が心や記憶に浸透していく感覚をやさしく溶ける「特濃ミルク」の味わいになぞらえ、新CMのキャッチコピー「今がやさしく溶けてゆく。」に込めた。
CMソングには、恋をしている気持ちをイヤホンのLとRに例えた歌詞が特徴的なME:Iの楽曲「LとR」を使用している。
舞台は放課後の教室。制服姿のME:Iが3組に分かれ、たわいもない会話をしたり、進路に悩んだり、各々放課後を過ごしている。「特濃メイト 特濃ミルク」篇では、窓際でおしゃべりをしているAYANE、SUZUと、隣の席で読書をするTSUZUMIが登場。「1日って長くない？」というAYANEの問いかけに、すかさず「え？短くない？」と返すSUZU。正反対の回答に2人で笑い合う。その様子を見たTSUZUMIは「このなんでもない時間も、思い出になるのかなぁ？」と心の中でつぶやき、ほほ笑む。すると、AYANEから「はい！いつもの」と「特濃ミルク」を差し出されたTSUZUMI。「きょうにしおりを挟むように」と読んでいた本を閉じ、晴れやかな表情で2人を見上げる。最後は3人で向かい合い、屈託のない笑顔でおしゃべりをする。
「特濃メイト 塩ミルク」篇は、白紙の進路希望調査用紙を前に、KEIKOとRINONが「う〜ん…」と頭を悩ませているシーンから始まる。悩んだ末、RINONが「AIに聞いてみる？」とおどけて見せると、KEIKOもいたずらっぽくほほ笑みながら「そんな時はこうして…」と応じる。「ダンマリを決め込むのだ！」という言葉を合図に2人そろって「特濃ミルク8.2 塩ミルク」を口へ。すると、その濃厚な味わいに、思わず「う〜ん！」と声を漏らし、至福の表情を浮かべる。いつの間にか悩みの「う〜ん…」がおいしさの「う〜ん！」に変化し、味わいに浸る。
「特濃メイト もも」篇では、トランプで遊ぶMIUとMOMONAが登場する。MIUが「そろそろ帰るか〜」と口にすると、「え、もう？」とMOMONAはまだ帰りたくない様子。MOMONAは「大人になると、1日が短く感じるらしい。だから、せめてもの抵抗をするのです」と、まるでカードを出すように「特濃ミルク8.2 もも」を取り出して、机の上にそっと差し出す。すると、それを受け取ったMIUも「延長戦ですね」とほほ笑んで応じ、「特濃ミルク8.2 もも」を食べながら、引き続きトランプを楽しむ。
新CMの撮影は、かつて小学校として使われていた校舎をリノベーションした施設で行われた。朝から雪が降りしきる寒さの厳しい日だったが、制服姿のME:Iが登場すると、「Click！ME:Iです！」とその寒さを吹き飛ばすような元気いっぱいのあいさつで、撮影がスタートした。
その後、MIUとMOMONAが登場する「特濃メイト もも」篇の撮影に。窓の外に広がる想像以上の雪景色に、「エモいですね」「いい感じです」と笑い合っていた。撮影中は互いの演技をモニターで確認しながら、表情や声のトーンなどを細かく調整し、「いい笑顔」とMOMONAも納得のシーンが撮れた。また、MIUがトランプのジョーカーを引いてしまうシーンでは、思わず飛び出した素のリアクションに、本人もこらえきれず笑ってしまう一幕もあった。
続いて行われた「特濃メイト 特濃ミルク」篇の撮影では、AYANE、SUZU、TSUZUMIが登場。寒さが強まる中でも、表情には全く出さずに撮影に取り組む。「特濃ミルク」をひと粒口に入れると、すてきな笑顔を見せた。その後も「特濃ミルク」を味わいながら会話を楽しみ、仲むつまじい雰囲気で撮影が進んだ。
最後はKEIKOとRINONが登場する「特濃メイト 塩ミルク」篇の撮影。おそろいの衣装で教室に入ると、「塩ミルク」にちなんで「ソルティーズです！」と明るく場を盛り上げ、やる気満々で撮影に挑む。頬づえをついたり、「特濃ミルク」を食べたり2人で動きをそろえるカットが多い中、息ぴったりのコンビネーションで難なくクリアしていく。最後まで雪の寒さを感じさせない笑顔のまま、撮影を終えた。
【ライブ写真】懐かしい名曲も！木村カエラと共演したME:I
新CMは、ME:Iのメンバーたちが過ごす何気ない放課後の時間が、「特濃ミルク」によって特別な思い出へと変わっていく様子を3篇のショートストーリー形式で描いている。「特濃メイト 特濃ミルク」篇にAYANE、SUZU、TSUZUMI、「特濃メイト 塩ミルク」篇にKEIKO、RINON、「特濃メイト もも」篇にMIU、MOMONAが出演。大切な仲間との愛おしい時間が心や記憶に浸透していく感覚をやさしく溶ける「特濃ミルク」の味わいになぞらえ、新CMのキャッチコピー「今がやさしく溶けてゆく。」に込めた。
舞台は放課後の教室。制服姿のME:Iが3組に分かれ、たわいもない会話をしたり、進路に悩んだり、各々放課後を過ごしている。「特濃メイト 特濃ミルク」篇では、窓際でおしゃべりをしているAYANE、SUZUと、隣の席で読書をするTSUZUMIが登場。「1日って長くない？」というAYANEの問いかけに、すかさず「え？短くない？」と返すSUZU。正反対の回答に2人で笑い合う。その様子を見たTSUZUMIは「このなんでもない時間も、思い出になるのかなぁ？」と心の中でつぶやき、ほほ笑む。すると、AYANEから「はい！いつもの」と「特濃ミルク」を差し出されたTSUZUMI。「きょうにしおりを挟むように」と読んでいた本を閉じ、晴れやかな表情で2人を見上げる。最後は3人で向かい合い、屈託のない笑顔でおしゃべりをする。
「特濃メイト 塩ミルク」篇は、白紙の進路希望調査用紙を前に、KEIKOとRINONが「う〜ん…」と頭を悩ませているシーンから始まる。悩んだ末、RINONが「AIに聞いてみる？」とおどけて見せると、KEIKOもいたずらっぽくほほ笑みながら「そんな時はこうして…」と応じる。「ダンマリを決め込むのだ！」という言葉を合図に2人そろって「特濃ミルク8.2 塩ミルク」を口へ。すると、その濃厚な味わいに、思わず「う〜ん！」と声を漏らし、至福の表情を浮かべる。いつの間にか悩みの「う〜ん…」がおいしさの「う〜ん！」に変化し、味わいに浸る。
「特濃メイト もも」篇では、トランプで遊ぶMIUとMOMONAが登場する。MIUが「そろそろ帰るか〜」と口にすると、「え、もう？」とMOMONAはまだ帰りたくない様子。MOMONAは「大人になると、1日が短く感じるらしい。だから、せめてもの抵抗をするのです」と、まるでカードを出すように「特濃ミルク8.2 もも」を取り出して、机の上にそっと差し出す。すると、それを受け取ったMIUも「延長戦ですね」とほほ笑んで応じ、「特濃ミルク8.2 もも」を食べながら、引き続きトランプを楽しむ。
新CMの撮影は、かつて小学校として使われていた校舎をリノベーションした施設で行われた。朝から雪が降りしきる寒さの厳しい日だったが、制服姿のME:Iが登場すると、「Click！ME:Iです！」とその寒さを吹き飛ばすような元気いっぱいのあいさつで、撮影がスタートした。
その後、MIUとMOMONAが登場する「特濃メイト もも」篇の撮影に。窓の外に広がる想像以上の雪景色に、「エモいですね」「いい感じです」と笑い合っていた。撮影中は互いの演技をモニターで確認しながら、表情や声のトーンなどを細かく調整し、「いい笑顔」とMOMONAも納得のシーンが撮れた。また、MIUがトランプのジョーカーを引いてしまうシーンでは、思わず飛び出した素のリアクションに、本人もこらえきれず笑ってしまう一幕もあった。
続いて行われた「特濃メイト 特濃ミルク」篇の撮影では、AYANE、SUZU、TSUZUMIが登場。寒さが強まる中でも、表情には全く出さずに撮影に取り組む。「特濃ミルク」をひと粒口に入れると、すてきな笑顔を見せた。その後も「特濃ミルク」を味わいながら会話を楽しみ、仲むつまじい雰囲気で撮影が進んだ。
最後はKEIKOとRINONが登場する「特濃メイト 塩ミルク」篇の撮影。おそろいの衣装で教室に入ると、「塩ミルク」にちなんで「ソルティーズです！」と明るく場を盛り上げ、やる気満々で撮影に挑む。頬づえをついたり、「特濃ミルク」を食べたり2人で動きをそろえるカットが多い中、息ぴったりのコンビネーションで難なくクリアしていく。最後まで雪の寒さを感じさせない笑顔のまま、撮影を終えた。