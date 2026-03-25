＜大相撲三月場所＞◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】霧島を祝福した“規格外”の物体

賜杯を手にした力士を祝福する土俵上に、突如として現れた“規格外”の物体にファンがざわついた。三月場所の熱戦を締めくくる場面で訪れたシュールな光景に「顔よりでかい」「顔が隠れてるw」と驚きと笑いの声が相次いだ。

14場所ぶり3度目の幕内最高優勝を果たした関脇・霧島（音羽山）への各賞授与式での出来事。優勝インタビューを経て表彰式が進む中、ファンの密かな注目を集める日仏友好杯の授与が行われた。

注目の的は、副賞として贈られる「巨大マカロン」だ。フランスの有名パティスリー「ピエール・エルメ」による特製マカロンの詰め合わせを象徴するこのオブジェは、毎場所その鮮やかな色味が話題を呼ぶ。先場所、初優勝を飾った大関・安青錦（安治川）には可愛らしいピンク色のマカロンが贈られたが、今場所の霧島に贈られたのは、春らしい鮮やかなグリーンの巨大マカロンだった。

この巨大マカロンの授与を土俵上で補助したのは、先場所と同様に序ノ口呼出の隈二郎だ。隈二郎が土俵上で蹲踞（そんきょ）の姿勢でマカロンを顔の前で掲げると、その巨大さゆえに隈二郎の顔はマカロンにすっぽりと覆われてしまった。

シュールな光景にファンも即座に反応。「マカロンきた！！」「デカすぎる」「なんやこれw」「これ食えるんか」「顔よりデカい」「顔が隠れてるw」「また隈二郎w」と、伝統ある表彰式の最中に見せた絶妙な一コマに、大きな盛り上がりを見せていた。

そしてきょう25日に行われた臨時理事会で霧島の大関返り咲きが正式に決定した。12場所ぶりの大関返り咲きとなる。5月10日（日）から東京・両国国技館で開催される来場所には今場所休場となった横綱・大の里（二所ノ関）も戻ってくるはずだ。今場所負け越した安青錦はカド番での場所となるが、2横綱・3大関をはじめとする熱戦に期待したい。（ABEMA／大相撲チャンネル）