「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手」で出場し、オープン戦２度目の先発登板で今年初めての二刀流となった。

大谷の二刀流出場は昨年１１月１日のワールドシリーズ第７戦以来。

初回はネト、トラウトを連続空振り三振に仕留めるなど、三者凡退発進。自身の第１打席は見逃し三振に倒れた後に、二回のマウンドへ上がったが制球を乱した。

先頭のソレアに右翼右に運ばれる初安打を許すと、続くモンカダには変化球の制球に苦しみ四球を与え無死一、二塁のピンチを招いた。マウンド上で顔をしかめるような苦い表情を浮かべたが、その後は３者連続空振り三振で危機を脱した。

続く三回はペラザを見逃し三振。ネト、トラウトを連続空振り三振に仕留めて前のイニングから６者連続三振の３回８Ｋとした。トラウトが自打球を右足つま先に当てたのを見た大谷が「アイヤッ」と頭を抱え、それを見たトラウトが打席内で笑みを浮かべる場面もあった。

大谷は１８日のアリゾナでのジャイアンツ戦でオープン戦初登し五回途中、１安打無失点３四死球、４奪三振。６１球を投げてストライク３４球、ボール２７球、最速は９９・９マイル（約１６１キロ）だった。３年ぶり開幕二刀流に向けて手ごたえ十分の投球内容だった。

ＷＢＣでの侍ジャパンでは打者に専念。その間にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）やキャッチボールなどで投手として調整し、この日は大会後２度目の先発登板で、今年初で公式戦開幕前の最後の二刀流での出場となった。