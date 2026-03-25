去年9月、岡山県真庭市でトラックに対して煽り運転をした疑いで55歳の会社員の男性がきょう付（25日）で勝山区検察庁に書類送検されました。

【写真を見る】【妨害運転】軽乗用車で50歳の女性が運転するトラックを約3キロにわたり煽り運転をした疑い 真庭市の会社員の男性（55）を書類送検→自分の車より先にトラックが右折したことに腹を立てたか…現場は急カーブなどがある片側1車線の山道【岡山】

自分の車より先に右折したことに腹を立てたか

警察によりますと、会社員の男性（55）は去年（2025年）9月20日午前9時30分ごろ、真庭市鹿田地内の県道交差点で軽乗用車を運転し左折する際に、対向進入していきた岡山市中区の女性（50）が運転するトラックが自分の車より先に右折したことに腹を立て、その後約3キロにわたりトラックの後ろを煽ったり、トラックの前に出て、急ブレーキをかけるなどの危険な行為を繰り返した疑いです。





なぜ煽り運転をしたのか？男性の供述は

男性は私用で岡山市内に向かう途中に煽り運転を行ったとみられています。現場は山間部の片道1車線の道路で、男性の煽り運転の行為による事故は起きず、けが人もいませんでした。被害を受けた女性は2日後、警察に相談、女性からドライブレコーダーの提供を受け捜査した結果、男性の容疑が確認されたため、妨害運転の疑いで勝山区検察庁に書類送検したものです。

調べに対して男性は「トラックの運転に苛立ち、停めてやろうと思ってトラックの前で急ブレーキを踏んだ」と話し、容疑を認めているということです。



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