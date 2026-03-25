【妨害運転】軽乗用車で50歳の女性が運転するトラックを約3キロにわたり煽り運転をした疑い 真庭市の会社員の男性（55）を書類送検→自分の車より先にトラックが右折したことに腹を立てたか…現場は急カーブなどがある片側1車線の山道【岡山】
去年9月、岡山県真庭市でトラックに対して煽り運転をした疑いで55歳の会社員の男性がきょう付（25日）で勝山区検察庁に書類送検されました。
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自分の車より先に右折したことに腹を立てたか
警察によりますと、会社員の男性（55）は去年（2025年）9月20日午前9時30分ごろ、真庭市鹿田地内の県道交差点で軽乗用車を運転し左折する際に、対向進入していきた岡山市中区の女性（50）が運転するトラックが自分の車より先に右折したことに腹を立て、その後約3キロにわたりトラックの後ろを煽ったり、トラックの前に出て、急ブレーキをかけるなどの危険な行為を繰り返した疑いです。
現場は山間部の片道1車線の道路で、男性の煽り運転の行為による事故は起きず、けが人もいませんでした。
被害を受けた女性は2日後、警察に相談、女性からドライブレコーダーの提供を受け捜査した結果、男性の容疑が確認されたため、妨害運転の疑いで勝山区検察庁に書類送検したものです。
なぜ煽り運転をしたのか？男性の供述は
調べに対して男性は「トラックの運転に苛立ち、停めてやろうと思ってトラックの前で急ブレーキを踏んだ」と話し、容疑を認めているということです。
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