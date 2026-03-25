「ミス・アース・ジャパン2017」「グラビアオブザイヤー2024」グランプリ受賞のモデル斎藤恭代（29）が24日までにインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて近影を投稿した。

斎藤は「日本一歩き方が美しい人を決めるコンテスト『THE WALK JAPAN 2026日本大会』にて今年も『2026 BEST WALKING AWARD』を受賞させて頂きました!!」と受賞を報告し、美デコルテを露出させた、白いドレス姿を投稿した。

続けて「20歳の時ご当地アイドルからミス・アース日本代表へと歩き方で人生が変わった1人としてこれからも啓発して行きたいです」と意気込んだ。

斎藤は栃木県出身。中1から始めた器械体操では特待生として福岡県内の高校に進学も、高3時の大会での大ケガでその後の競技生活は断念した。同時期にご当地アイドル「いちご姫」のリーダーに選出。17年には「ミス・アース日本代表選考会」で優勝。23年10月にファースト写真集を発売。同12月には表紙を飾った雑誌を1000冊販売したことで24年1月に自身初のソロライブを実施。同12月のDVDメーカーが選出する「グラビア・オブ・ザ・イヤー2024」でグランプリ受賞。25年6月からホリプロ所属。同年11月には格闘技イベントK−1のスペシャルラウンドガールも務め、26年は「K−1公式ヴィーナス」として活動。身長173センチの「9頭身美ボディー」として注目されている。