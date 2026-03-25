日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議を開き、大花竜（24＝立浪部屋）の新十両昇進が決まったと発表した。また、栃大海（26＝春日野部屋）、白鷹山（30＝高田川部屋）、炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）の3人の再十両昇進も決まった。

大花竜は自己最高位の西幕下2枚目で臨んだ春場所で6勝1敗の好成績。三段目付け出しで初土俵を踏んでから2年。昇進圏内の5枚目以内に番付を上げて一発でチャンスをつかんだ。青森県出身だが大学4年間は大阪にある近大で過ごしており“第二の地元”で関取昇進を決めた。

青森・三本木農業高（現・三本木農業恵拓高）で国体8強などの成績を残し、近大に進学。同級生には十両経験者で現幕下の三田（24＝二子山部屋）らがいた。大学3年時には全国学生体重別選手権135キロ以上級で日体大の中村泰輝（現横綱・大の里）を破って優勝。西日本の大会も含め計4冠を獲得し、4年時に国体で16強に入って三段目付け出しの資格を得た。卒業後は、高校の後輩にあたる木竜皇や一翔がいる立浪部屋に入門。各段優勝はないものの着実に番付を上げ、直近2場所連続6勝の好成績で関取の座をつかんだ。

青森県出身の関取誕生は、2024年初場所の尊富士に続いて戦後67人目。近大からは昨年夏場所の三田に続いて16人目の関取昇進となった。

◇大花竜 勝磨（おおかりゅう・かづま）本名＝山崎勝磨。2001年（平13）10月9日生まれ、青森県十和田市出身の24歳。三本木農業高（現・三本木農業恵拓）1年時に全国選抜弘前大会3位。3年時に全日本体重別選手権ジュニア重量級（100キロ以上）3位。近大2年時に西日本学生選手権優勝。3年時に西日本学生体重別135キロ以上級優勝、全国学生体重別135キロ以上級優勝、全日本選手権8強。4年時に西日本学生体重別135キロ以上級優勝、全国学生選手権団体優勝（副将で出場）。立浪部屋に入門し、2024年夏場所で三段目付け出しから初土俵。同年九州場所で幕下昇進。身長1メートル78、体重159キロ。