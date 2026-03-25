俳優で歌手の武田鉄矢が２５日、火曜と水曜日に「スペシャルキャスター」を務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）に生出演した。

同番組は昨年３月３１日にスタート。開始から武田は火曜、水曜で「スペシャルキャスター」を務めてきたが番組は、今月２７日に終了する。

この日は武田が語る「サン！八先生」のコーナーが最終回。「海援隊」のギター、千葉和臣が出演した。武田は自身の半生を思い出の歌を千葉のギターとともに歌いながら振り返り、視聴者に感謝を伝えていた。

そして、最後に海援隊の大ヒット曲「贈る言葉」を熱唱した。途中から出演者と合唱しスタジオは和やかなムードに包まれていた。大きな拍手が送られ、ＭＣで俳優の谷原章介は目を潤ませ「「いやぁ〜良かったですね…すごい良かったですね」と感動した。

さらにコメンテーターで元ＮＨＫ解説委員の岩田明子氏は両目を手で覆い声をあげて号泣。佐々木恭子アナウンサーも「顔がびちゃびちゃです」とティッシュで涙をふきスタジオは感動に包まれていた。そして佐々木アナは「１年間あいろんなことを経験させていただきました」と感謝を伝えていた。