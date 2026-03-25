俳優で歌手の武田鉄矢が２５日、火曜と水曜日に「スペシャルキャスター」を務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・前８時１４分）に生出演した。

同番組は昨年３月３１日にスタート。開始から武田は火曜、水曜で「スペシャルキャスター」を務めてきたが番組は、今月２７日に終了する。

この日は武田が語る「サン！八先生」のコーナーが最終回。「海援隊」のギター、千葉和臣が出演した。武田は「１年間のご視聴、誠にありがとうございました。格段に役に立つこともなく谷原さんの横でうなずいてばっかりいる本当に申し訳なく…力量不足恥じ入るばかりです」と恐縮し、自身の半生を思い出の歌を千葉のギターとともに歌いながら振り返り、視聴者に感謝を伝えていた。

そして、最後に海援隊の大ヒット曲「贈る言葉」を熱唱した。途中から出演者と合唱し大きな拍手とスタジオは和やかなムードに包まれていた。そして「どうも１年ありがとうございました」と武田は繰り返し感謝していた。ＭＣで俳優の谷原章介から「何を学んだんですか？人生から」と聞かれ「無駄なものはない」などと武田は明かしていた。