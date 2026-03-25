3月25日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

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明子のささやき

昨日、4月から6月にかけての3か月予報が気象庁から発表されました。気温は平年よりも高い予想で、季節の移ろいが早く、暑くなるのも早くなりそうです。また、降水量は平年並みか多い予想となっています。

今日は雨の一日・・・

今日はほぼ1日雨が降りそうです。昼頃にかけては一旦止むタイミングもありそうですが、午後になると、また まとまった雨雲がかかり、夕方頃を中心に本降りの雨になりそうです。夜になると低気圧が東に抜け、雨雲が残るのは午後6時や7時頃までで、夜には雨は止んできそうです。午後は雨とともに風が強まる所もありそうです。

今朝の最低気温は熊本市で13.4℃など、県内全ての観測地点で10℃以上となり、5月上旬から中旬並みの暖かい朝となりました。しかし、日中は雨で気温が上がりにくく、最高気温は熊本市で17℃の予想です。午後は北風も強まり、ひんやりと感じられそうで、雨や風をしのげる上着があった方が良さそうです。

明日は天気回復

明日木曜日は天気が回復に向かい、日中は晴れて洗濯物の外干しも大丈夫そうです。金曜日は雨の予想から少し変わり、曇りぐらいで推移する可能性もあります。土曜、日曜は晴れの天気が戻り、お花見にも良い天気となりそうです。週明けの月曜、火曜はまとまった雨の予想です。

これからの気温は高い日が多くなりそうで、明日は熊本市で最高気温22℃、土日も20℃を超えるところが多くなりそうです。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。