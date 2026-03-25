【グラスゴー（英）＝細田一歩】サッカー日本代表は２４日（日本時間２５日）、英グラスゴー近郊で２８日（同２９日）のスコットランド、３１日（同４月１日）のイングランドとの国際親善試合に向けた練習を始めた。

初日はパス回しなど軽めのメニューで体を動かした。

スコットランド戦に気持ちを高ぶらせているのが前田（セルティック）だ。２０２２年からプレーするスコットランドでの一戦で、「僕が代表にいる間に試合ができ、すごく幸せ」と特別な思いを口にする。日本代表は久保（レアル・ソシエダード）や南野（モナコ）ら攻撃陣にケガ人が続出。初招集の塩貝（ウォルフスブルク）ら若手も選ばれているが、経験豊富な前田にかかる期待は大きい。ワールドカップ出場チームとの連戦に向け、「チームとしてしっかり戦い、いい結果で終わりたい」と語った。

◇

日本サッカー協会は２４日、日本代表に選出されていたＤＦ冨安健洋（アヤックス）が、ケガで離脱すると発表した。追加招集はしない予定。冨安は今回、約１年９か月ぶりに代表メンバーに名を連ねたが、２２日のオランダ１部リーグ戦で右脚を気にするしぐさを見せ、途中交代していた。（英グラスゴー＝星聡）