将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」は3月25日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で最終第7局の対局を開始した。カド番をしのぎフルセットに持ち込んだ藤井王将が大逆転で防衛を果たすのか、それとも王者を極限まで追い詰めた永瀬九段が悲願の王将奪取を決めるのか。日本中が固唾をのんで見守る大一番の対局前、藤井王将が見せた“ある気遣い”に驚きと称賛の声が上がっている。

【映像】藤井王将、“神対応”の一部始終

決戦の朝。午前8時50分すぎに対局室に姿を見せた藤井王将は、上座に着座して身の回りを整えた後、本局の立会人を務める桐山清澄九段（78）へそっと声をかけた。すぐに日本将棋連盟の職員が駆け寄ると、藤井王将はこう要望を伝えた。

「展示用のゼリー飲料はこっち（中継カメラ）に見えるように置いていただけますか。お盆の方は普通このまま（右手側）置いておいていただけますか」

王将戦に協賛する企業のゼリー飲料が脇息の側に用意されていたが、藤井王将はそれを中継カメラにしっかりと映る自身の左側へ配置してほしいと求めたのだ。

タイトル戦では通常、前日に行われる対局場検分の際に、対局者が“お茶セット”の配置などの要望を伝える。しかし、本局は藤井王将にとって“西の本拠地”とも言える関西将棋会館での対局であり、前日の対局場検分が行われていなかった。そのため、対局直前の盤面に向かう極限の集中状態の中で、スポンサー商品のアピールに繋がるよう自ら配慮を示した形となった。

単に「自分では（ゼリー飲料を）飲まないからお茶セットのみにしてほしい」といった要望を伝えることもできたはずだが、撤去ではなく、しっかりと協賛企業への感謝と気遣いを示すスマートな対応。これには、中継で解説を務めていた山川泰熙四段（27）も脱帽といった様子でコメントした。

「さすがですね。こんなタイトル防衛か獲られるかみたいな一番で、そこに気が利くって…。できません、僕には。スポンサーさんも嬉しいでしょうね。こんな気遣いされたら、自分だったら藤井王将に一年分贈っちゃいますよ」

大一番を前にしても周囲への配慮を欠かさない絶対王者の姿に、視聴者も大興奮。コメント欄には「スポンサー大事だものね」「ちがうね。気配りが」「こういうとこだわ さすが」といった称賛の声が殺到し、中には「俺より大人な聡太」「本当に23歳ですか？」と、その人間力の高さに驚愕するファンも続出していた。

盤上の圧倒的な強さだけでなく、盤外で見せる細やかな心遣いでも人々を魅了する藤井王将。究極のプレッシャーがかかる最終局、果たしてどのような名局が生まれるのか、最後まで目が離せない。

（ABEMA／将棋チャンネルより）