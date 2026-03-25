TBS井上貴博アナウンサー（41）が、メインキャスターを務める24日放送の同局系「Nスタ」（月〜金曜午後3時49分）に出演。トランプ米大統領をめぐり、私見を述べた。

番組ではこの日、冒頭でトランプ氏の最新発言や緊迫するイラン情勢などについて詳報した。

トランプ氏は21日、自身のSNSで、イランが48時間以内にホルムズ海峡を開放しなければ「発電所を攻撃し壊滅させる」などと警告していた。しかし 23日には一転、イランの発電所などへの攻撃を5日間延期するよう指示したなどとし、イランと「大変良好で生産的な対話を行った」などと主張した。一方、これに対し、イラン外務省は、トランプ氏が主張する話について、米国との間に「対話はない」と否定するなど、“何が真実なのか”よく分からない混乱した情勢となっている。

また、一部米メディアなどは早ければ今週中にもパキスタンで、米とイランの協議が行われる可能性があるなどとも伝えている。

イラン攻撃などをめぐり特に最近、トランプ氏の発言は短期間で二転三転するなどしている。井上アナは冒頭で「トランプ大統領は株価、あとは原油価格、このあたりを相当意識して情報を発信しているな…ということを感じます」と述べた。

ともにメインキャスターを務める出水麻衣アナも「イラン側とあまりにも乖離がありすぎて、誰の言葉をもとに今、世界情勢を見たらいいのか…、っていうのが本当にみなさん、苦慮しているし、分からないなというふうに思っているかたが多いんじゃないかと思います」と話した。

そして井上アナは「そういうことでいうと、きっと今、世界中の専門家が“トランプ大統領の頭の中”を探るべく分析していると思うんですけど、極論、“トランプさんの考えていること”って誰にも分らないので、SNSで流れてくる情報もそうですし、われわれが今お伝えしているテレビの情報もそうですけど、ひとつひとつの情報に流されない…ということもぜひ、大切になさってください」と冷静に呼び掛けていた。