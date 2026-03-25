「オープン戦、ドジャース−エンゼルス」（２４日、ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手が「１番・投手」で出場し、オープン戦２度目の先発登板で今年初めての二刀流となった。

大谷の二刀流出場は昨年１１月１日のワールドシリーズ第７戦以来。

初回は先頭のネトに対してはフルカウントから９５マイルのシンカーで空振り三振スタート。続く２番・トラウトとは昨年８月１３日に初対決して以来、２度目の対戦となったが、２球で追い込むと変化球を続けて誘い、カウント２−２から外角高めの９７・３マイルで空振り三振に仕留めた。シャヌエルはフルカウントから遊ゴロに仕留めた。

打者３人で片付けると、いつも通りにベンチ前で防具を装着して打席に準備。第１打席は相手先発・コハノビツの内角９８マイルのシンカーに手が出ず、見逃し三振に倒れた。

大谷は１８日のアリゾナでのジャイアンツ戦でオープン戦初登し五回途中、１安打無失点３四死球、４奪三振。６１球を投げてストライク３４球、ボール２７球、最速は９９・９マイル（約１６１キロ）だった。３年ぶり開幕二刀流に向けて手ごたえ十分の投球内容だった。

ＷＢＣでの侍ジャパンでは打者に専念。その間にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）やキャッチボールなどで投手として調整し、この日は大会後２度目の先発登板で、今年初で公式戦開幕前の最後の二刀流での出場となった。