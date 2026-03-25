イスラエル軍の空爆の犠牲者の葬儀に集まった人たち＝13日、レバノン南部シドン/Mohamad Zanaty/Anadolu/Getty Images

（CNN）米国やイスラエル、イランによる攻撃が中東全域で続く中、24日までに各地で伝えられた子どもの犠牲者が350人近くに上っている。

米人権活動団体のHRANAによると、イランでは今回の衝突で200人以上の子どもが死亡した。レバノン保健省は子ども100人以上が死亡したとしている。こうした数字について、CNNが独自に検証することはできていない。

2月28日に米国とイスラエルが攻撃を始めて以来、中東各地で死傷者は増え続けている。

イラン政府は16日の時点で、子ども200人以上を含む民間人数百人が死亡したと述べていた。HRANAは23日、イランの民間人の死者は子ども217人を含む少なくとも1443人、兵員の死者は1167人と発表。ほかにも658人が死亡しているが、民間人か兵士かは分からないとしている。

レバノン保健省は24日、今月2日から始まったイスラエル軍の攻撃で少なくとも1072人が死亡したと発表した。死者のうち少なくとも121人は子どもだった。

イスラエルでは少なくとも17人が死亡した。イスラエル軍によると、この中にはレバノンとの国境沿いで味方の誤射により死亡した民間人1人が含まれる。24日には武装組織ヒズボラのロケット弾で女性1人が死亡した。

米兵はこれまでに、給油機の墜落やクウェートの作戦センターに対するイランの攻撃などで13人が死亡した。

アラブ首長国連邦（UAE）ではパキスタン、ネパール、バングラデシュ、パレスチナなどの外国人も命を落とした。

クウェートでは住宅地に落下した砲弾の破片で負傷した11歳少女が死亡。ほかにもパレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区、オマーン、バーレーン、サウジアラビアなどで民間人の死亡が伝えられている。