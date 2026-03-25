松岡昌宏、“ミルクランド国王”扮する新CM メイキング＆インタビューも公開
俳優の松岡昌宏が、ホクレン農業協同組合連合会の新CM「春は桜ミルク」篇（30秒）のに出演。きょう25日より放映・配信される。
【CMカット】素敵…！王子様姿の橋本涼＆矢花黎＆鈴木悠仁
同会は、北海道の酪農家約4100戸の拠出金から成る北海道産牛乳・乳製品の需要拡大運動「ミルクランド北海道」の一環として、北海道出身の松岡と、橋本涼、矢花黎、鈴木悠仁を起用したプロモーション「北海道 is ミルクランド」を昨年より展開している。今回は春の新プロモーションとなる。
CMでは、ミルクランド国王役の松岡と、参謀役の橋本涼、矢花黎、鈴木悠仁が登場し、春の新しい環境や新しい挑戦に向かう人々へエールを送る。新生活への期待が高まる一方で、不安や緊張を感じやすい春に対して、参謀たちは「諦めたくない」「頑張りたい」「自分の夢をもっと叶えたい」と、それぞれの思いを語る。
そこへミルクランド国王の松岡が登場し、気持ちがふんわりとほぐれるミルクレシピを提案する。 参謀たちは「まぜまぜ、ほぐほぐ」とミルクを混ぜながら、国王は「みんなもほぐれるのじゃ〜」とやさしく語りかけ。最後は、参謀たちの表情もふんわりとほぐれ、前向きな気持ちになり、ミルクランド王国から日本中へやさしい春を届けるストーリーとなっている。
25日より、期間別にテーマを設けた、モモリーグッズなどの豪華賞品が当たる「春のミルクまぜまぜキャンペーン」を開始。さらに、本CM撮影に関するメイキング＆インタビュー動画も公式YouTubeにて同時公開された。
【CMカット】素敵…！王子様姿の橋本涼＆矢花黎＆鈴木悠仁
同会は、北海道の酪農家約4100戸の拠出金から成る北海道産牛乳・乳製品の需要拡大運動「ミルクランド北海道」の一環として、北海道出身の松岡と、橋本涼、矢花黎、鈴木悠仁を起用したプロモーション「北海道 is ミルクランド」を昨年より展開している。今回は春の新プロモーションとなる。
そこへミルクランド国王の松岡が登場し、気持ちがふんわりとほぐれるミルクレシピを提案する。 参謀たちは「まぜまぜ、ほぐほぐ」とミルクを混ぜながら、国王は「みんなもほぐれるのじゃ〜」とやさしく語りかけ。最後は、参謀たちの表情もふんわりとほぐれ、前向きな気持ちになり、ミルクランド王国から日本中へやさしい春を届けるストーリーとなっている。
25日より、期間別にテーマを設けた、モモリーグッズなどの豪華賞品が当たる「春のミルクまぜまぜキャンペーン」を開始。さらに、本CM撮影に関するメイキング＆インタビュー動画も公式YouTubeにて同時公開された。