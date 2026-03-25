キャピタル・アセット・プランニング<3965.T>が寄り付き大口の買い注文に値が付かず、カイ気配スタートで一気に株価水準を切り上げている。生保を主要顧客に金融機関向けシステム開発を手掛けるが、生保向け受託開発が好調なほか、メガバンクからの受注も高水準、更に新規顧客である証券会社向けプラットフォーム開発が寄与し、足もとの収益は絶好調に推移している。



２４日取引終了後に２６年９月期上期（２５年１０月～２６年３月）業績予想の修正を発表。営業利益は従来予想の３億５０００万円から６億２０００万円（前年同期比６２％増）に大幅増額しサプライズを誘った。好業績を背景に株主還元も強化し、今期年間配当は従来計画の１９円から２０円（前期実績は１８円）に引き上げることも併せて発表しており、これも株価上昇を後押ししている。



出所：MINKABU PRESS