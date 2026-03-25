グリーズマン、今季終了後のMLS挑戦が正式決定!! オーランド・シティと2年契約締結「新たな章のスタートを嬉しく思う」
メジャーリーグサッカー(MLS)のオーランド・シティSCは24日、アトレティコ・マドリーFWアントワーヌ・グリーズマンの加入を発表した。加入は26年7月からとなり、1年の延長オプションが付帯した2年契約を締結したようだ。
以前からMLSでのプレーを熱望していたグリーズマン。22日に行われたR・マドリーとのダービーに出場すると、同日夜に契約締結のためにオーランドへと飛び立ったという。
オーランド・シティのマーク・ウィルフ会長兼共同オーナーはクラブを通じ、「アントワーヌをオーランドに迎えることは、クラブだけでなく、オーランド市、そしてMLSにとっても画期的な出来事だ。彼は同世代で最も才能豊かで実績があり、影響力のある選手の一人です。創造性、知性、そして決定力を兼ね備えた完璧なサッカー選手であり、最高峰の舞台で勝利を収めてきた実績がある」と語った。
また、グリーズマン自身もクラブを通じてコメントを残している。
「オーランド・シティでキャリアの新たな章をスタートできることを嬉しく思います。オーランドを新たなホームとし、サポーターの皆さんとお会いし、ホームスタジアムの熱気を感じ、チームが素晴らしい成果を上げられるように全力を尽くしたいと思います」
以前からMLSでのプレーを熱望していたグリーズマン。22日に行われたR・マドリーとのダービーに出場すると、同日夜に契約締結のためにオーランドへと飛び立ったという。
また、グリーズマン自身もクラブを通じてコメントを残している。
「オーランド・シティでキャリアの新たな章をスタートできることを嬉しく思います。オーランドを新たなホームとし、サポーターの皆さんとお会いし、ホームスタジアムの熱気を感じ、チームが素晴らしい成果を上げられるように全力を尽くしたいと思います」