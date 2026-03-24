イタリア時間6月16日から19日までフィレンツェで開催される「第110回ピッティ・イマージネ・ウオモ（Pitti Immagine Uomo、以下ピッティ）」の2人目のゲストデザイナーとして、ドーバー ストリート マーケット（DOVER STREET MARKET、以下DSM）による初のオリジナルブランド「DSM Kei Ninomiya」の参加が決定した。会期中に2027年春夏メンズコレクションをランウェイ形式で発表する。

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オリジナルブランドプロジェクトは、DSMの新たな試みとして、2026年春夏シーズンにスタート。初代ディレクターとして、「ノワール ケイ ニノミヤ（noir kei ninomiya）」を手掛ける二宮啓を起用した。ファーストシーズンは、着心地の良さとユニセックスでさまざまな体型の人が着やすいことを重視したジャージーやニット素材のアパレルとアクセサリーをラインナップしている。

二宮はピッティへの参加について、「フィレンツェを訪れた際、その歴史的で荘厳な側面と同時に、開かれた温かい雰囲気の両方を感じました。ピッティは創造性を支える歴史あるイベントです。また、関係者の皆さまの非常に前向きでオープンな姿勢にも感謝しています。この機会をいただけたことを大変光栄に思います」とコメントしている。

また、ピッティのイベントコーディネーター フランチェスカ・タッコーニ（Francesca Tacconi）は、「今回のプロジェクトにおいて二宮さんは、ノワール ケイ ニノミヤに見られる構造的な複雑さや実験的な大胆さから一歩距離を取りつつも、そのヴィジョンを損なうことなく自在に変化する柔軟性を示しています。DSM Kei Ninomiyaによるワードローブは、包括的で、年齢やジェンダーに縛られることなく、より広く横断的なコミュニティへと開かれています。現代的な感性を捉え、集合的で真正なエネルギーを反映し、多様な声に耳を傾ける姿勢を持っています。それでいて、いかなる限定的な定義にも抗い、“ラベル”に縛られることを拒むことで、完全かつラディカルな創造の自由を体現しています」とコメントしている。

なお、ピッティの1人目のゲストデザイナーはシモーン・ロシャ（Simone Rocha）で、ブランド初となるメンズコレクションのショーを披露する。

近年のピッティは日本人デザイナーの存在感が増している。ゲストデザイナー枠では第107回に「セッチュウ（SETCHU）」、第108回には「チルドレン オブ ザ ディスコーダンス（Children of the discordance）」、第109回は「シンヤコヅカ（SHINYAKOZUKA）」と「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」を招致。欧州進出に向けた足掛かりとなっている。