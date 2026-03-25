脚をクロスして前屈するだけ。１日１分で「太もものハリ」を整える下半身ライン改善習慣
最近「太ももだけ太く見える」と感じていませんか？その背景には、前ももに頼った動きのクセがあるかもしれません。そこで取り入れたいのが、ハムストリングスにアプローチする【クロス前屈ストレッチ】。脚の裏側をゆるめることで前ももの負担を軽減させることで、下半身全体のラインが整いやすくなります。
【STEP１】姿勢を整える
背筋を伸ばして立ち、両脚を軽くクロスします。骨盤を立て、頭が上に引き上がるイメージで体の軸を整えましょう。ここで背中が丸まらないように意識します。
【STEP２】前屈する
▶︎効かせるコツ
“深く倒す”ことよりも、“もも裏にじんわり効いている状態を保つ”ことを優先しましょう。無理に可動域を広げると前ももに力が入りやすくなるため、リラックスした状態で行うのがコツ。骨盤から折る意識を持つと、ハムストリングスにしっかりアプローチできます。
太ももの裏側がゆるむだけでも、立ち姿やラインの見え方は自然と変化していくもの。まずは１日１分、無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的なトレーニング理論を参考に編集部にて再構成しています
🌼太もものラインが変わる。内もも＆外ももを“一気に”鍛える簡単エクササイズ