脚をクロスして前屈するだけ。１日１分で「太もものハリ」を整える下半身ライン改善習慣

写真拡大 (全4枚)


最近「太ももだけ太く見える」と感じていませんか？その背景には、前ももに頼った動きのクセがあるかもしれません。そこで取り入れたいのが、ハムストリングスにアプローチする【クロス前屈ストレッチ】。脚の裏側をゆるめることで前ももの負担を軽減させることで、下半身全体のラインが整いやすくなります。

【STEP１】姿勢を整える




背筋を伸ばして立ち、両脚を軽くクロスします。骨盤を立て、頭が上に引き上がるイメージで体の軸を整えましょう。ここで背中が丸まらないように意識します。

【STEP２】前屈する




股関節から折るように、上半身をゆっくり前へ倒します。無理に手を床につける必要はなく、「太もも裏が伸びる位置」で止めるのがポイント。ひざが曲がらないように注意しながら呼吸を止めずに20秒ほどキープします。その後、ゆっくり元の姿勢に戻し、脚の前後を入れ替えて同様に行いましょう。

▶︎効かせるコツ


“深く倒す”ことよりも、“もも裏にじんわり効いている状態を保つ”ことを優先しましょう。無理に可動域を広げると前ももに力が入りやすくなるため、リラックスした状態で行うのがコツ。骨盤から折る意識を持つと、ハムストリングスにしっかりアプローチできます。

太ももの裏側がゆるむだけでも、立ち姿やラインの見え方は自然と変化していくもの。まずは１日１分、無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞　※画像は生成AIで作成しています　※本記事は一般的なトレーニング理論を参考に編集部にて再構成しています

🌼太もものラインが変わる。内もも＆外ももを“一気に”鍛える簡単エクササイズ