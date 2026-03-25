【蟹座】週間タロット占い《来週：2026年3月30日〜4月5日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月30日〜4月5日）の【蟹座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月23日〜3月29日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分の見せ方が上手になっていきます』
｜総合運｜ ★★★☆☆
相手に合わせたり自分を下げて見せたりするコツが掴めてきます。その方が自分の行動力を上げなくても成り立っていくことがあるでしょう。仕事や公の場では周囲の人達の姿勢的なものが成長していくので、それに感化されます。自分も負けていられない気持ちになるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の良さや得意なことを活かせるでしょう。それに気付くことで自分の気持ちも楽になるようです。行動力もアップさせていくと良いでしょう。シングルの方は、相手を試してばかりの人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がもう少しあなたに自信を持って欲しいと思っています。
｜時期｜
3月31日 落ち込んでしまう ／ 4月5日 受け身になる
｜ラッキーアイテム｜
カップケーキ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞