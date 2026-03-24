密かに送り続けてるはず。男性が好きな女性にだけ出す「本命サイン」
男性は、好きな女性の前では自分でも気づかないうちに特徴的な行動を取るもの。そこで今回は、言葉にされない“好き”のサインを見逃さないように、男性が無意識に出してしまう「本命サイン」を紹介します。
目が合った瞬間の表情の変化に注目
好きな女性と目が合った瞬間、男性の表情は思わず緩んでしまうもの。真剣な表情からふっと柔らかい笑顔に変わったり、少し照れたような表情を見せたりするのは、あなたへの特別な気持ちの表れなのでしょう。また、仕事中や友人との会話中でも、ふとあなたの方を見てくるようなら、それはもう立派な「本命サイン」です。
会話中、物理的に距離を縮めてくる
男性は好きな女性との会話では、女性の方に体を向けたり、少し前のめりになったり、時には肩や腕が触れる距離まで自然と近寄ってきたりなど、無意識のうちに身体を近づけようとします。これは「もっと親密になりたい」という気持ちが自然と行動に表れているからなんです。
あなたの交友関係を気にする
「先週末は何してたの？」「あの男性とは仲いいの？」など、あなたの交友関係を気にかけるのも本命サインでしょう。これは「ライバルはいないか」「チャンスはあるのか」と探っている証拠。特に他の男性とあなたが会話している姿をチラチラ見ていたりする様子があれば、それはもう恋心の表れです。
今回紹介したサインをいくつも出している男性がいるなら、かなりの確率であなたに特別な感情を抱いているので、ぜひ勇気を出して一歩踏み出してみてくださいね。
🌼好きって意味だったんだ！男性が見せる「わかりにくい本命サイン」