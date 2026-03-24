ぽっこりお腹を解消するなら。１日10回【続けるほど下腹が凹む】簡単習慣
ぽっこりお腹が悩みの種という方は少なくないと思いますが、その原因は筋力の低下だけでなく、内臓の機能低下による“便秘”なども挙げられます。そこで、そんな方こそ習慣に採り入れたいのが、深い呼吸とともにお腹深部の筋肉を強化する簡単エクササイズ【プロットクランチホールド】です。
プロットクランチホールド
深い呼吸とともに行うことでお腹深部の筋肉を強化するエクササイズです。下腹の凹ませや整腸、さらには腰の痛みの予防に効果を期待できます。
（２）息を吐きながら背中を５秒くらいかけてゆっくり前に起こし、上半身を真横から見たときに斜めの状態（床から60度くらい）で２〜３秒キープ。息を吸いながら（１）に戻る
▲背中を起こしたり倒したりするときは「手の平を脚に軽く触れたまま」実践します
これを“１日あたり１セット10回を目標”に実践します、なお、期待する効果をきちんと得るためにも「背中を起こす際に５秒くらいかけて息を吐き切ること」を心がけましょう。一見すると手軽にこなせそうなエクササイズですが、実践してみると少々ハード。でも、続けるほどに下腹の凹ませ効果を実感できます。ぜひ習慣化してみてくださいね。＜エクササイズ監修：コシバフウタ（トレーナー歴３年）＞
🌼腹筋強化＆くびれ作りを一気に◎ １日30秒【効率良くお腹を引き締める】簡単習慣