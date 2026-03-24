きっと関係は長続きしない…。誠実さに欠ける男性の「特徴的な行動」
誠実で一途な男性と長く幸せな恋愛をしたいと願う女性は少なくないでしょう。でも、その願いを叶えるためには、男性をしっかり見極める目が必要。そこで今回は、誠実さに欠ける男性の「特徴的な行動」を紹介します。
「褒め上手」が度を超えている
デート中、あなたの髪型や服装、話し方など何から何まで褒めてくる男性は要注意かも知れません。あまりにも完璧に女性に対して褒め言葉を繰り出せる男性は、それだけ多くの女性との会話経験があるということ。特に「君は他の子と違って特別だ」「こんな子は初めて出会った」といったフレーズを頻繁に使う男性は、同じセリフを何人もの女性に言っている可能性があります。
「スマホの扱い」が不自然に慎重
スマホを机に伏せて置く、LINEの通知音を切っている、SNSに恋愛関係を一切載せない…。もちろんプライバシーを大切にする男性もいますが、あまりに徹底している場合は注意が必要です。特にあなたとの写真を一切SNSにアップしない、友人との集まりに誘ってくれない、「友達に見られるから」と自分のSNSであなたへのコメントを控えるなどの行動は「自分が恋愛中であることを周囲に悟られたくない」という心理が働いている可能性があります。
「過去の恋愛」に一貫性がない
過去の恋愛話になったとき、話が噛み合わなかったり、毎回話の内容が変わったりする男性は注意が必要です。なぜなら、単純に自分にとって都合良いように話を作っている可能性があるから。また、過去の恋愛をすべて「女性の方が悪かった」という結論にする男性は自分を省みることがないタイプと言え、きっと同じパターンの問題を繰り返すでしょう。
恋愛は直感も大切ですが、冷静な目で相手を見ることも同じくらい大切。なので、今回紹介した特徴のように気になる部分が男性に見受けられるなら、早い段階で率直に話し合うようにしてくださいね。
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