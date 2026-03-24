ケンカを長引かせるのは悪手です。早急に「彼と仲直りする」ためにしたいこと
どんなに彼氏と仲良くしていても、時にはケンカになってしまうことってあるはず。
でも、ケンカした状態を長引かせるのは百害あって一利なしです。
そこで今回は、早急に「彼と仲直りする」ためにしたいことを紹介します。
｜勇気を持って自分から謝る
ケンカ直後はなかなか怒りの感情を抑えるのは難いものですが、少し時間が経つと気持ちが落ち着いてくるはず。
そして、たとえ彼氏の方がケンカの原因を作ったとしても「自分にも落ち度があったかも」「ここは反省しないと」と感じ始めるものです。
そうすると、彼氏も素直に謝ってくるでしょうから、早々に和解できるでしょう。
｜ケンカの原因を彼氏に理解してもらう
ケンカの原因について、彼氏にもしっかり理解して反省してもらわないと、また後日同じことでケンカに発展することも。
なので、お互いに謝り合うだけで終わらせるのではなく、ちゃんと彼氏にケンカになった原因を理解してもらいましょう。
謝り合ったことで彼氏も気持ちが多少は落ち着いているはずなので、きちんと反省してくれるはずですし、原因を理解していれば、同じことを繰り返す可能性も低くなります。
ケンカをしてもきちんと仲直りできていれば、ケンカ後は彼氏との関係性がますます強固になるので、ぜひ今回紹介した内容を実践してみてくださいね。
🌼広い心を持ちましょう。彼との「喧嘩を避ける」ためにできること