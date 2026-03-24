花粉でゆらぐ肌でも若々しく見える。40代・50代が頼れる“１本完結ベースメイク”３選
花粉が気になる季節。肌がゆらぎやすいこの時期は、赤みや乾燥を隠そうとファンデーションを重ねがちです。ただ、その“厚塗り”がかえって老け見えの原因になることも。大人肌に必要なのは、隠すことよりも「守りながら整える」ことになります。そこで今回は、40代・50代のゆらぎやすい肌でも負担を抑えつつ、１本で美肌印象へ導くベースメイクアイテムをチェックしてみましょう。
忙しい朝もこれ１本で完結【ラロッシュ ポゼ】自然なツヤで肌印象を底上げ
敏感肌層から支持を集めるラロッシュ ポゼの「UVイデア XL プロテクショントーンアップティント」は、この時期の頼れる１本。花粉などの大気中微粒子や紫外線から肌を守りながら、光の反射で色ムラやくすみを自然にカバーしてくれます。
▲ラロッシュ ポゼ「UVイデア XL プロテクショントーンアップティント（日焼け止め乳液・化粧下地）」 30mL ￥4,070（税込） SPF50+・PA++++ ※価格は編集部調べ
日焼け止め・下地・ファンデの役割を１本で担い、軽やかなのにきちんと感のある仕上がりに。なめらかに伸びて肌にフィットし、乾燥による小じわも目立ちにくい印象へと導きます。ベースメイクを最小限にしたい日にも活躍します。
盛らずに整えるのが今どき【エレガンス】色で補正するUV下地
ファンデーションに頼らず肌印象を整えたい人におすすめなのが、エレガンスの「モデリング カラーベース UV」。カラーコントロール効果で、厚塗り感なく均一な肌印象を仕込めます。
▲エレガンス「モデリング カラーベース UV（肌色補正メイクアップベース）」 30g 全７色 各￥5,500（税込） SPF40 PA+++ UV耐水性★ ※写真はYE441 ※価格は編集部調べ
中でもイエロー系の「YE441」は、くすみや色ムラをすっきり整え、ナチュラルで清潔感のある印象に。毛穴や凹凸もなめらかに見せ、時間が経ってもくすみにくい点も魅力です。
ゆらぎ肌の日の最適解【キュレル】負担感を抑えて守るUVセラム
肌の調子が不安定な日は、キュレルの「潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」が心強い存在。セラミド機能成分（保湿）配合で、乾燥から肌を守りながらUV対策も同時に叶えます。
▲キュレル「潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」 SPF50・PA+++ 60g ￥2,200（税込）※価格は編集部調べ
ウォーターベースで軽やかなのにしっとり密着し、ほんのり色づくベージュが自然に肌を整えます。負担感が少なく、肌荒れが気になる日でも使いやすいのが特徴です。
花粉や紫外線で肌が不安定になりやすい季節こそ、ベースメイクは“足す”より“引く”が鍵。守りながら整えるアイテムを選ぶことで、少ない工程でもきちんと見える肌に仕上がります。今の肌状態に合う１本を見つけて、花粉の季節を快適に乗り切ってください。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
🌼春の紫外線で一気に差が出る。40代からの毛穴・くすみ・赤みを防ぐ「最新UV下地」４選