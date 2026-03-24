もたつく下半身の印象が変わる。１日10回、寝たまま整える“体幹＆骨盤ケア”簡単エクササイズ
痩せていないわけではないのに、なぜか下半身だけが重たく見える原因は、脂肪よりも“骨盤と姿勢の崩れ”かもしれません。骨盤が傾くと、腰まわりや下腹のラインはぼんやりしてしまうでしょう。そこでおすすめが、ピラティスの簡単エクササイズ【ブリッジ】。寝たまま体幹と骨盤まわりを整えながら、すっきりとした下半身の印象へ導いてくれます。
【STEP１】姿勢を整える
仰向けに寝て膝を立て、脚は腰幅に開き、手のひらを上に向けて体の横に置きます。鼻から息を吸い、吐きながらお腹を軽く引き込み、腰が反らない位置で姿勢を安定させます。
【STEP２】持ち上げる
【STEP３】下ろす
息を吸って準備し、吐きながら背骨を上から順に床へ戻します。勢いをつけず、１つずつ丁寧に下ろすのがポイントです。
▶効かせるコツ
“高く上げる”より“背骨を順番に動かす”ことを優先。腰を反らさず、お腹とお尻で支える意識を持つと、体幹と骨盤まわりにしっかり効きやすくなります。呼吸を止めず、ゆっくり行いましょう。
強く鍛えるより、まずは整えること。骨盤と背骨の動きが変わるだけで、下半身の印象は自然とすっきりして見えます。１日10回を目安に、無理のない範囲で続けてみてください。小さな積み重ねが下半身の印象変化につながります。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は一般的なトレーニング知見をもとに編集部にて構成しています
🌼下半身のラインを立て直す。１日３回から始める「太もも裏を鍛える」簡単ピラティス習慣