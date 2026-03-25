◆園田競馬２日目（３月２５日）

《小牧 太》

５７勝。クレイズシネマ（１０Ｒ）で打倒ＪＲＡを目指す。「相手はそろったが調子はいいので」（◎）。アイファーキャップ（９Ｒ）も「調子はいいと聞いている」（◎）。キーチファイター（１２Ｒ）は「力量的に見劣りはしない」（○）。タンタンドル（８Ｒ）は「展開の助けがいる」（○）。

《下原 理》

３２勝。カットバック（８Ｒ）で勝利を意識。「内枠なので、うまく馬群をさばいていきたい」（◎）。インジェクション（９Ｒ）も「１７００メートルがどうかだけ」（◎）。ヴァトレニ（１１Ｒ）は「今回は差しに構えてみたい」（○）。エギエネス（７Ｒ）も「叩き２走目で」（○）。テイケイウル（１２Ｒ）は「展開が向いてほしい」（○）。ユアマイドリーム（６Ｒ）も「距離短縮で最後の粘りが増せば」（○）。

《杉浦 健太》

２２勝。ブリッツェンシチー（１２Ｒ）に力が入る。「能検の動きはよかった」（◎）。ラポジート（４Ｒ）も「８２０メートル戦の方がよさそう。行き切れたら」（◎）。パズー（１０Ｒ）は「安定して走っている」（○）。ナリタヴィクトリー（６Ｒ）も「降級してどこまで戦えるか」（○）。サンウイング（２Ｒ）は「一本調子の面があって…」（○）。

《小谷 哲平》

２０勝。期待のマジカルフェイス（７Ｒ）は「調子は上がりつつある。前、前で運べれば」（◎）。レスプレンドール（２Ｒ）も「前走同様に楽に運びたい」（◎）。ブチエー（１２Ｒ）は「前、前で運べれば変わっても」（○）。ピエスダルジャン（８Ｒ）も「しまいの脚を生かせるように乗りたい」（○）。ブルーブレイブ（４Ｒ）は「外枠なので積極的に行きたい」（○）。ラスクミソ（５Ｒ）は「最近パッとしなくて…」（△）。

《笹田 知宏》

メインを制し１６勝。パーティーベル（１１Ｒ）に前進を見込む。「前半力むことなく走ることができれば」（○）。

《川原 正一》

１勝加算で１２勝。メイショウギシオー（９Ｒ）に一変ムード。「能力はある。そろそろ変わっても」（◎）。エイシンホユプ（１２Ｒ）は「園田コースで巻き返したい」（○）。トモジャイブ（７Ｒ）は「昇級してどこまで」（○）。

《土方 颯太》

１１勝。テキサスツイスター（５Ｒ）に自信。「前走、先行馬不利のコンディションで逃げ切ったのは大きい。ここでも」（◎）。タマノルーナ（４Ｒ）も「ハナを切れたら」（◎）。エンジェルモモ（３Ｒ）は「スタートが決まってきた。直線までいい形で運べれば」（○）。バイオサファイア（２Ｒ）も「時計的に通用していい」（○）。ゴッドホーネット（６Ｒ）は「斤量の５８キロがカギ」（○）。ピンクマルガリータ（１２Ｒ）も「姫路コースは合わない印象」（○）。ミラクルエース（７Ｒ）は「しまい甘くなる傾向がある」（○）。

《新庄 海誠》

７勝。メイショウコウラン（４Ｒ）に好感触。「いい枠に入ったし、調子も悪くない」（◎）。エクスプロラベスト（１Ｒ）も「状態は上向き。砂をかぶらなければ」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触