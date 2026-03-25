お笑いコンビ「オードリー」春日俊彰が２５日、日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）にサプライズ生出演した。

この日は昨年４月から水曜パーソナリティーを務めてきたタレントの陣内貴美子が卒業した。

終盤で総合司会で同局の水卜麻美アナウンサーが「ＺＩＰ！神ワザチャレンジです」と風船割りへのチャレンジを紹介すると「トゥース！」の雄たけびとともに春日が登場した。

これに陣内、水トアナは「えっ！」と驚きを表すなどスタジオが騒然となるなか春日は「おはようございます。皆さんね。視聴者の皆さんも驚いたでしょう。私ですよ。私」と明かし「いやいやいや、風船割りやるでしょう。陣内君、最後の日。令和のＫＫコンビ、私、春日がやらなきゃおかしいでしょう。私が風船割りやりますから。残り９分ちょっとで登場しましたよ私。びっくりしたでしょ？」と問いかけると、陣内は「びっくりした」と繰り返し驚きをあらわにしていた。

そして春日は風船割りにチャレンジしエンディングで陣内へ「陣内さんとはお宅拝見のロケーション行きまして。卒業になりますけどプライベートでもお宅拝見いきました」と公私ともに親しいことを明かしスタジオを和やかな笑いに包んでいた。