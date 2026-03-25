◆米大リーグオープン戦 ドジャース―エンゼルス（２４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、オープン戦最終戦の本拠地・エンゼルス戦に「１番・投手」で今季初めて投打同時にスタメン出場し、１回表のマウンドは、ネト、トラウトから２者連続三振を奪うなど３者凡退の好発進を切ったが、１回裏先頭の１打席目は見逃し三振に倒れた。

大谷は今季、前日２３日（同２４日）終了時点でオープン戦には投手で１試合、打者で４試合に出場。投手としてはＷＢＣ終了後の１８日（同１９日）にアリゾナ州のキャンプで本拠地・ジャイアンツ戦にオープン戦で今季初登板し、５回途中で６１球を投げ、１安打無失点、４奪三振の好投を見せ、最速も９９・９マイル（約１６０・８キロ）をマークするなど、順調な調整ぶりを見せた。すでにチームの開幕５戦目となる３１日（同４月１日）の本拠地・ガーディアンズ戦の先発も内定している。

打者としてはＷＢＣで３本塁打を放つなど、１３打数６安打の打率４割６分２厘、７打点、ＯＰＳ１・８４２の成績を残して指名打者部門で大会ベストナインにも選出された。オープン戦ではロサンゼルスに戻ってからのエンゼルスとの２試合で２試合連続安打。２２日（同２３日）の敵地の試合では右中間に打球速度１１７・１マイル（約１８８・５キロ）の鋭い当たりで走者一掃の３点適時二塁打を放った。前日２３日（同２４日）の今季初のドジャースタジアムでの試合でも、左中間フェンス直撃の二塁打を放った。