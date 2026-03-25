米女子ゴルフは現地時間26日に初日を迎えるフォード選手権（アリゾナ州ワールウインドGC）が今季6戦目。落ち着かない日々が続いているのが渋野日向子（27）だ。

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昨季は不甲斐ない成績が続いてシード落ち。予選会はギリギリ24位で通過したが、出場優先順位は163番目。自身の開幕は4試合目まで待たされた。

今週の試合もリザーブでエントリーし、最後（144番目）の出場枠に滑り込んだのは大会の3日前。次戦の新規大会「アラムコ選手権」（ネバダ州)は120人しか出場できず、現在はリザーブの27番目。賞金総額400万ドル（約6億3200万円）の高額大会でウェイティングからの繰り上がりは絶望的だ。

シード外選手の渋野は、出場優先順位を決めるカテゴリーは「15」。5月のメキシコ・リビエラ・マヤオープン（メキシコ）終了時には1回目の優先順位の見直し（リシャッフル）がある。ここでポイントランキング80位以内に入ればカテゴリーは「8」にジャンプアップ。出場できる試合が大幅に増える。

リシャッフルまでは、アラムコ選手権を除く4試合。ここで約100ポイント（pt）を獲得すれば安全圏だが、今季2試合は50位と予選落ち。たったの5.55pt（116位）しかない。

今週優勝（500pt）すればいい話とはいえ、今の渋野にそれを望むのは酷だろう。まずは予選を通り、気持ちが楽になる週末にスコアを伸ばし、10位（75pt以上）以内に入りたいところだ。仮に、今週と次戦のJMイーグルLA選手権（4月16日開幕）で予選落ちや下位に沈んでも、起死回生のチャンスはある。リシャッフルの前に、ポイントが高いメジャーのシェブロン選手権（4月23日開幕）があるからだ。

ツアー関係者が言う。

「シェブロンは2022年大会の2日目に首位に立ち4位になった。一昨年と昨年は、絶不調で迎えた全米女子オープンでファンもビックリの2位と7位。23年のベスト10入りは、この時の2位と全米女子プロの7位だけ。昨年のシードはこの2試合で決めた。19年全英女子の覇者は、メジャーでは普段とは違うプレーを見せるためファンが離れない。今年のシェブロンは、26日開幕の米PGAツアー『ヒューストン・オープン』と同じ会場です。すでに視察プレーは終えているかもしれませんが、試合を録画して本番に備えるはずです」

ちなみに、渋野はリシャッフル直前のメキシコの試合にはエントリーしていない。それまでに80位以内に入る自信があるのか。