◇LEESLE、韓国伝統装身具を製作

21日、光化門（クァンファムン）広場で4年ぶりに完全体でのカムバック公演を終えたBTS（防弾少年団）が、米国公演において洋装に韓国伝統装身具を取り入れたスタイリングで注目を集めた。

全羅北道全州（チョルラブクド・チョンジュ）に本社を置く生活韓服ブランド「LEESLE（リスル）」は24日、「BTSメンバーの一部が23日（現地時間）、ニューヨークで開催された『Spotify x BTS： SWIMSIDE』公演で、LEESLEの韓国的装身具を着用してステージに上がった」と明らかにした。BTSのメンバー7人全員が米国現地のステージに立ったのは、2022年の「Permission to Dance on Stage」以来のことだ。

LEESLE側は「18日、BIGHIT MUSIC側から公演協賛の依頼メールを受け取った後、既存の製品に加えて9点を新たに追加でデザイン・製作し、当日に発送した」と説明した。該当のメールには「洋装にアクセントを添える韓国的な装身具（ブローチ、ノリゲ、スルティ）を作ってほしい」という内容が含まれていたという。これを受け、V、JUNG KOOK、SUGA、J−HOPEのBTSメンバー4人が、これらの装身具を着用したというのがLEESLE側の説明だ。

◇V、JUNG KOOK、SUGA、J−HOPE、ブローチ・ノリゲ・スルティを着用

LEESLEによると、Vは赤色の「クィドレ・メドゥプ（飾り結びの一種）」がついたスルティ（韓服の腰に巻く紐装飾）と、金色のコウモリ紋様のブローチを選択した。JUNG KOOKは白色のスルティでアクセントをつけた。SUGAはノリゲをズボンに飾り、J−HOPEは金属の装飾を加えたメドゥプのスルティをベルトのように活用した。これに対し「レザージャケットやジーンズなどの洋装の上に韓国的な装身具を加え、違和感なく調和している」との評価が出ている。

LEESLE側は「各装身具には伝統的な意味も込められている」と述べた。スルティは道袍（トポ）や韓服の上に締める腰紐で、「クィドレ・メドゥプ」はつながりと縁を象徴する。コウモリ紋様のブローチは、福を意味する吉祥紋を現代的に再解釈したものだ。ノリゲは身を守り、良い運気を祈願する装身具で、菊のメドゥプは高貴さと節操を象徴している。

◇全州出身のファン・イスル代表「共にできて光栄」

LEESLEのファン・イスル代表は「洋装の上に韓国的な装飾を加え、自分たちのルーツが韓国であることを示した演出」とし、「さりげないアクセントで韓国的な美を生かした点が印象的」と述べた。あわせて「全世界に大韓民国を知らせるアーティストと同じ方向に向かって共に歩めることを光栄に思う」とし、「今後も『韓国の粋（Korean Chic）』を広めるブランドとして歩んでいきたい」と語った。

一方、全州出身のファン代表はこれまでBTSをはじめ、チョンハ、MAMAMOO（ママムー）などK−POPスターのステージ衣装を製作し、韓服の大衆化をリードしてきたと評価されている。人気タレントのユ・ジェソクやトロット歌手のチャン・ユンジョンらも、ファン代表が製作した生活韓服を着用している。2022年には韓国の韓服ブランドとして初めて、イタリア・ミラノのファッションショーで作品を披露している。