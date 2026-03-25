4年ぶりに完全体で戻ってきたBTS（防弾少年団）のカムバック公演が、オンラインで世界的な興行記録を打ち立て、輝かしい帰還を知らせた。

25日、Netflix（ネットフリックス）によると、リアルタイムおよび公開から24時間以内の「BTS THE COMEBACK LIVE ｜ ARIRANG」の動画視聴者数は計1840万人と集計された。該当の動画は世界24カ国で週間1位を占め、計80カ国で「トップ10」入りを果たした。ソーシャルメディア（SNS）内の関連コンテンツ露出度も26億2000万回に達し、グローバルファンダムのすさまじい勢いを立証した。

海外メディアの好評も相次いだ。米国CNNは「宮廷をバックにした公演が、韓国文化遺産の再解釈を象徴している」と評価し、英国ガーディアンは「光化門の真ん中でカムバックの成功を誰の目にもはっきりと示した」と伝えた。会場である光化門一帯には、HYBE（ハイブ）推算で約10万4000人、ソウル市のリアルタイムデータ基準で4万6000〜4万8000人の人出が集まり、祭典を楽しんだ。

韓国を訪れた「ARMY（アーミー）」（BTSのファンダム名）の足跡は、ソウルの弘大（ホンデ）や聖水洞（ソンスドン）を越え、束草（ソクチョ）や江陵（カンヌン）など地方の旅行先へも広がっている。崔輝永（チェ・フィヨン）文化体育観光部長官は22日、SNSを通じて「ただの1件の安全事故もなく無事に終わった」とし、成熟した市民意識に感謝の意を表した。

一方、現場では過度な人出の統制により「公演特需」が失われたという声も上がった。当局が当初26万人を予想し、地下鉄の無停車通過や金属探知機の設置など高強度の管理を実施したことで、近隣商圏の売上高がむしろ減少したという指摘だ。