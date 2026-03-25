手口が多様化している特殊詐欺や強盗、悪質リフォームといった犯罪を起こすトクリュウ（匿名・流動型犯罪）が、治安上の脅威になっています。その実態や手口、被害者や闇バイト応募者の声をまとめた専用のホームページを、警視庁が開設しました。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「“トクリュウ対策HP”狙いは？」をテーマに解説します。

■強盗・特殊詐欺などに加担

山粼誠アナウンサー

「匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるトクリュウの壊滅を目指し、警視庁が24日午前零時から、専用のホームページを開設しました。『トクリュウの存在を決して許さない、絶対に見逃さない』と強い決意がうかがえます」

「カタカナの『トクリュウ』と『警視庁』と入力して検索するとすぐにアクセスすることができます。このホームページでは、トクリュウの特徴や手口、被害に遭われた方の声、そして実際に闇バイトに加担した人物の証言などが掲載されています」

「トクリュウとは、匿名性・秘匿性の高いSNSなどを使い、その都度メンバーを入れ替えて流動的に犯罪を行うグループです。メンバー同士のつながりが緩く、明確な線引きができないグループとされています」

森圭介アナウンサー

「ピラミッド型の組織であれば、少しずつ上に行けばトップにたどり着きますが、こういった形だとトップにたどり着くのが難しいということですね」

山粼アナウンサー

「グループで分かれているわけではなく、少しずつつながりがあったり、または薄かったりということで特定しづらいということです。犯罪の手口も多岐にわたっています」

「凶悪なものとして挙げられるのが強盗です。そしてトクリュウによって被害が拡大していると言われているのが特殊詐欺です。東京都内では今年1月〜2月に490件の被害が確認され、その総額が約36億8000万円に上ります」

■電話を転送し、LINEへ誘導

山粼アナウンサー

「ホームページでは実際にあった詐欺電話の音声も公開されています」

「例えば、警察官をかたる詐欺の電話では『警視庁捜査2課のミウラと申します。詐欺グループの事件の捜査を鹿児島県警の方で進めてまして。このまま電話を切らずにすぐ転送いたしますね』と電話がかかり、資金洗浄に加担した容疑がかかっていると脅されました」

「続いて『お電話代わりました。鹿児島県警のトノムラです』と、電話は警視庁のミウラをかたる人物から鹿児島県警のトノムラと名乗る人物へと転送されました」

「そして『長い時間の通話は通報電話の妨げになりますので、事件の専用LINEでお話しします。LINE はお持ちですか？ 今からこの事件の専用のグループLINEに招待しますね』と誘導してきます」

「電話からLINEでのやり取りに切り替えた後、こうしてニセの警察手帳や逮捕状をLINE で見せられ、資金調達などの名目で口座の預貯金を振り込むよう指示されるということです」

■実際の手口を知って「自衛」を

瀧口麻衣アナウンサー

「どれだけ慎重に判断していたとしても、突然自分に容疑がかかっている、逮捕されるといったことを言われると、結構動揺してしまいますよね」

山粼アナウンサー

「こういったものは前まで男性の声のイメージが強かったんですが、女性の声なども使われるようになっているといいます。警察がLINEで警察手帳などを見せたり、取り調べをしたりすることは絶対になく、捜査のための電話を転送することもありません」

「警察だけではなく区役所の職員をかたって『還付金を』と言ったり、銀行員などをかたって『口座の情報を』と聞き出そうとしたり、パソコンのサポートだとだまして電子マネーカードを購入させようとしたりと、肩書も様々なものが増えてきています」

「実際にあった手口を知るだけでも自衛につながるかと思います」

森アナウンサー

「手口が多様化しているので、『こんなの聞いたことない』と決めつけるのではなく、お金の話が出てきたら『ちょっと怪しいな』と（考えて）自分を守るのは大事かもしれませんね」

山粼アナウンサー

「どうしても慌ててしまうかもしれませんが、一度冷静になって、なるべく立ち止まることが大事になってきます」

■カンボジアへ…闇バイト応募者の話

山粼アナウンサー

「ホームページでは実際に闇バイトに応募し、海外で働いた人物の話も掲載されています。20代の女性は『月150万円〜300万円稼げる』などといったアルバイトに応募し、詳細はわからないまま、関係者の案内でカンボジアに渡航した」

「高い塀に囲まれた場所に連れて行かれ、翌日から詐欺電話の架け子をさせられ、中国人の監視役がいた。最初は報酬をもらえたが、途中から支払われなくなったということです」

桐谷美玲キャスター

「もしかしたら気軽に応募してしまったのかもしれませんが、実際こういう経験をすることになると思うと、やっぱりぞっとしますよね」

「警視庁がこうした情報を公開するのには、気軽に応募しただけなのに、気がつくと犯罪に巻き込まれ、使い捨てにされる怖さを知ってもらいたいという狙いがあります」

「今、高校生など若い世代も巻き込まれることが増えているので、親子で知っておくといいと思います」

■精神的な被害も残す詐欺事件

山粼アナウンサー

「一方、ホームページでは被害に遭われた方の声も載っています」

「約1億円の詐欺被害に遭った60代の男性です。自宅マンションも担保に入れてしまったといい、『妻はまだ老後の貯蓄があると思っているはずですが、これをすべて失い、精神的に打ちひしがれています』としています」

「約7000万円をオレオレ詐欺でだまし取られた80代の女性は、『老後の資金を失い、家族からは小言を言われ続けています。自宅を詐欺グループに知られ、現在は娘の家に避難しています。人間不信に陥り、電話などが怖くて仕方ないです』と話しています」

「大切な財産を失うだけでなく、こうした精神的な被害も残ることが伝わってきます」

森アナウンサー

「自分の身は自分で守るというところをまず大事にしたいなと感じました」

山粼アナウンサー

「もしかしたら闇バイトに申し込んでしまったかもしれない、知人が巻き込まれているかもしれないなど思い当たる場合は『警視庁 匿名・流動型犯罪グループ対策本部』の匿名通報フリーコール（0120−924−839、月〜金の午前10時〜午後5時）へ連絡してください」

（2026年3月24日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日テレ調査報道プロジェクト）