【算数クイズ】「257×257」をミスなく解ける？ 1分以内で挑戦してみよう！
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
今回の問題の答えは60,000を超える大きな数字になりますが、1分以内の完答を目指して挑戦してみましょう！
257 × 257 = □
ヒント：257を「250 + 7」と分解して考えてみましょう。250は「1,000の4分の1」なので、計算しやすい数字ですよ！
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▼解説
この問題は「(a + b)² = a² + 2ab + b²」という数学の公式をイメージすると、筆算なしでも整理しやすくなります。
257 × 257 の計算方法：
1. 257を (250 + 7) と考える
2. 250の2乗を計算する（ 250 × 250 = 62,500 ）
3. 2 × 250 × 7 を計算する（ 500 × 7 = 3,500 ）
4. 7の2乗を計算する（ 7 × 7 = 49 ）
5. 全てを足し合わせる（ 62,500 + 3,500 + 49 = 66,049 ）
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回の問題の答えは60,000を超える大きな数字になりますが、1分以内の完答を目指して挑戦してみましょう！
問題：□に入る数字は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
257 × 257 = □
ヒント：257を「250 + 7」と分解して考えてみましょう。250は「1,000の4分の1」なので、計算しやすい数字ですよ！
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正解：66,049正解は「66,049」でした。
▼解説
この問題は「(a + b)² = a² + 2ab + b²」という数学の公式をイメージすると、筆算なしでも整理しやすくなります。
257 × 257 の計算方法：
1. 257を (250 + 7) と考える
2. 250の2乗を計算する（ 250 × 250 = 62,500 ）
3. 2 × 250 × 7 を計算する（ 500 × 7 = 3,500 ）
4. 7の2乗を計算する（ 7 × 7 = 49 ）
5. 全てを足し合わせる（ 62,500 + 3,500 + 49 = 66,049 ）
このように、一見大きな数字の計算も複雑そうに見える計算も、扱いやすい形に変換して考えるのが脳トレの鍵です。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)