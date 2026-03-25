日本相撲協会は25日、エディオンアリーナ大阪で夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）の番付編成会議と臨時理事会を開き、関脇・霧島（29＝音羽山部屋）の大関昇進を満場一致で決めた。

12場所ぶりの大関復帰。現行のカド番制度となった1969年名古屋場所以降、平幕以下に転落からの大関返り咲きは魁傑、照ノ富士に次いで3人目となった。

▽大関の復帰 1958年の年6場所制導入に伴い大関は3場所連続負け越しで番付降下する規定が定められたが、69年名古屋場所から2場所連続負け越しに変更。ただし、翌場所は関脇にとどめられ、10勝以上すれば復帰となる特例措置が採用された。以降「特例」で復帰を果たしたのは三重ノ海、貴ノ浪、武双山、栃東（2回）、栃ノ心、貴景勝。それ以外で復帰したのは、77年春場所の魁傑（所要7場所）と、序二段まで落ちた21年夏場所の照ノ富士（所要20場所）の2人のみだった。

◇霧島 鉄力（きりしま・てつお、本名ビャンブチュルン・ハグワスレン）1996年4月24日生まれ、モンゴル・ドルノド県出身の29歳。アブラカ高卒業後、陸奥部屋に入門し、15年夏場所初土俵。19年春場所で新十両、20年初場所で新入幕。23年春場所で初優勝を果たし、同年夏場所後に大関昇進。24年4月に音羽山部屋へ転籍。首のケガなどで24年名古屋場所で大関陥落も、26年春場所後に大関復帰を果たす。得意は左四つ、寄り、投げ。1メートル86、149キロ。