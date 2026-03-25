ABCテレビお天気リポーター、関西の名門大学を卒業 『news おかえり』中西花が袴姿、在学中には大胆グラビアも
ABCテレビ夕方帯番組『news おかえり』お天気リポーターとして活躍するタレント・中西花（22）が、25日までの自身のインスタグラムを更新し、大学卒業を報告した。
【写真】『news おかえり』中西花、関西学院大学を卒業 キュートな袴姿
中西は、キャンパスで撮影したキュートな袴姿ショットを披露して「関西学院大学を卒業しました 大学4年間支えてくださった皆様ありがとうございます」と感謝をつづった。
ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「素敵やねー」「大学生だったのですね…忘れておりましたw」など、祝福の声が多数届いている。
中西は、2003年生まれ。22年4月からABCテレビ『news おかえり』に出演。阪神タイガースファンとしても知られ、同局ラジオ『ABCフレッシュアップベースボール』スタジオMCなども務める。大学在学中には「FRIDAY」で大胆な水着グラビアを披露して驚かせた。
【写真】『news おかえり』中西花、関西学院大学を卒業 キュートな袴姿
中西は、キャンパスで撮影したキュートな袴姿ショットを披露して「関西学院大学を卒業しました 大学4年間支えてくださった皆様ありがとうございます」と感謝をつづった。
ファンからは「ご卒業おめでとうございます」「素敵やねー」「大学生だったのですね…忘れておりましたw」など、祝福の声が多数届いている。
中西は、2003年生まれ。22年4月からABCテレビ『news おかえり』に出演。阪神タイガースファンとしても知られ、同局ラジオ『ABCフレッシュアップベースボール』スタジオMCなども務める。大学在学中には「FRIDAY」で大胆な水着グラビアを披露して驚かせた。