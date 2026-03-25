広島、阪神で通算１１９勝をマークし、現在はデイリースポーツ評論家を務める安仁屋宗八氏が、現役時代の記憶を振り返ります。今では想像もつかない昭和ならではの破天荒なエピソードを語り尽くします。

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捕手出身の田中尊さんには現役時代からコーチ時代まで随分お世話になった。正捕手の時代が長く、白石勝巳さんや長谷川良平さんら４人の監督のもとで、チームの要として活躍されていた。

ただね、投球時にミットの網の部分で捕球する“クセ”があったから、池田（英俊）さんや大石（清）さんら、そのころの主力級の人には避けられていたね。別の捕手を指名していた。

小気味よい“パン”という音ではなく、抜けたような鈍い音を立てるから“気分が乗らない”って。それも一理あるけどね。

田中さんはどうも意識して、そういう捕り方をしているみたいだった。手が小さいから、手の痛みを感じやすいみたいなことを言ってたね。

だからといってキャッチングが悪いわけではなく、また盗塁はよくアウトにしてくれた。強肩というより送球動作が速かったんだね。

一番の良さは何と言ってもリードでしょう。配球の巧みさは全幅の信頼を置くことができましたよ。若い投手の球を嫌がらずにずっと受けてくれていたから、投手の特長をよくつかんでいたんだと思うね。その投手の“いいボール”をうまく使って打者を料理してくれていた。

体つきはやや細身だったけど、丈夫だったね。ホームベース上のクロスプレーもあったが、逃げ方がうまかったんでしょう。故障というのは聞いたことがなかった。

僕が投手コーチになったとき、田中さんは１軍の総合コーチだった。その田中さんがいなかったら、僕はコーチを途中で辞めていたんじゃないかと思うくらい、助けてもらった。

キャンプの細かいメニュー作りが大変だったんですよ。アップからランニング、ピッチング、フォーメーションプレーとか。グループ分けし、１０分、２０分で切り上げて移動し、次のメニューへ移る。これを作る作業が苦手で。

昔の日南キャンプは１、２軍が一緒に天福球場で練習していたこともあって、とにかく人数が多かった。僕と田中さんは相部屋だったけど、同じように朝早く起きて手伝ってくれたんで、ホント救われましたよ。

何かと気の付く人で古葉（竹識）さんは相当頼りにしていたね。ミーティングでも自分で採ったデータを基に指示を出していた。器用で頭もいいし、だいたいのことは田中さんが仕切っている感じだったね。

当時、投手たちからの注文は、すべて投手コーチの僕から田中さんを通して監督へ伝えていた。相談したうえで“いいか悪いか”を判断してもらう。これは止めといた方がいいというものもあったね。

阿南（準郎）さんの監督時代はヘッドコーチという肩書きになったが、古葉さんと同様に信頼され、ナンバー２の役割を見事に果たしていた。

残念ながら若くして亡くなられたが、ヘッドの鑑とは田中さんのような人のことを言うんだろうと、改めて思ったね。（デイリースポーツ評論家）

◇田中尊（たなか・たかし）１９３６年４月１１日生まれ。香川県高松市出身。現役時代は右投げ、右打ちの捕手。１７３センチ、６５キロ。高松商を経て５５年に南海に入団。５７年に広島に移籍し、翌年にレギュラーに定着。６６、６８年には球宴にも出場した。７２年に引退し、１軍バッテリーコーチやヘッドコーチなどを歴任。古葉監督、阿南監督の下で５度のリーグ優勝、３度の日本一に貢献した。コーチ退任後の８９年にはフロント入り。２００５年５月に肺炎のため死去。通算成績は１４２９試合出場、打率・１９６、６１９安打、８本塁打、１７３打点。

◇安仁屋宗八（あにや・そうはち）１９４４年８月１７日生まれ。沖縄県出身。沖縄高（現沖縄尚学）のエースで６２年夏に甲子園出場。琉球煙草を経て６４年広島に入団。７５年阪神に移籍し、同年に最優秀防御率とカムバック賞を受賞。８０年に広島へ復帰し、８１年引退。実働１８年、通算６５５試合登板、１１９勝１２４敗２２セーブ。引退後は広島の投手コーチ、２軍監督などを歴任。２０１３年１２月から広島カープＯＢ会長。２２年から名誉会長。