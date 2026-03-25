高齢の母とこれから同居予定です。年金管理をこちらで行い、毎月お小遣いを渡す形にしようと考えていますが、月いくらが妥当でしょうか？

高齢の親に渡すお小遣いの一般的な目安

同居している高齢の親に渡すお小遣いの金額は家庭によって異なりますが、一般的には「月5000円～2万円程度」が目安とされることが多いようです。生活費や医療費などを家計から支払う場合、親自身が自由に使うお金としてはこの範囲に収まるケースが多く見られます。

例えば、日用品や食費、光熱費などをすべて家族が負担する場合、親のお小遣いは主に趣味や交際費、ちょっとした買い物に使われることになります。この場合は月1万円前後でも十分な場合があります。一方で、外出や趣味活動が活発な場合は1万5000円～2万円程度を目安にする家庭もあります。

ただし、年金額や生活スタイルによって適切な金額は変わるため、あくまで目安として考えることが大切です。無理のない範囲で、親の生活の満足度も考慮した金額設定を行いましょう。



年金額と生活費のバランスから考える

お小遣いの金額を決める際は、まず親の年金額と生活費のバランスを把握することが重要です。例えば、年金が月12万円の場合と月6万円の場合では、自由に使える金額の余裕が大きく異なります。

一般的には、年金の中から生活費（住居費・食費・光熱費・医療費など）を差し引き、残った金額の一部をお小遣いとして設定する方法が現実的です。仮に生活費として8万円程度必要であれば、残りの数万円の中から1万円程度をお小遣いにするという形が考えられます。

また、将来の医療費や介護費用に備えるため、年金の一部は貯蓄として残しておくことも重要です。すべてを使い切るのではなく、一定の余裕を持たせた家計管理を意識すると安心です。家族が年金を管理する場合でも、親の資産を守る視点を忘れないようにしましょう。



親の自由や尊厳を尊重することも大切

年金管理を家族が行う場合でも、親の自由や尊厳を尊重することは非常に重要です。お小遣いが少なすぎると、本人が「管理されている」「自由がない」と感じてしまう可能性があります。

高齢者にとって、友人とのお茶やちょっとした買い物は生活の楽しみの一つです。そうした活動ができる程度の金額は確保しておくことが望ましいでしょう。また、必要なときには臨時で追加のお金を渡すなど、柔軟な対応も大切です。

さらに、お小遣いの金額を一方的に決めるのではなく、事前に本人と話し合うことも重要です。「毎月このくらい自由に使えれば安心かどうか」を確認することで、家族関係のトラブルを防ぐことにもつながります。



トラブルを防ぐための家計管理のポイント

親の年金を家族が管理する場合、金銭トラブルを防ぐための配慮も欠かせません。

株式会社明治安田総合研究所の「親の財産管理と金融リテラシーに関するシニア世代の意識と実態」によると、60代後半では約3割が親の預貯金などの管理や管理の支援を行っているとされています。つまり、親の資産管理を家族がサポートするケースは決して珍しいものではありません。

そのため、年金の収入や支出について簡単な家計記録を残しておくと安心です。例えば、通帳の管理状況や生活費の内訳、お小遣いの金額などを整理しておけば、後から説明もしやすくなります。

また、本人名義のお金であることを忘れず、必要以上に使い込まないことも重要です。将来の医療費や介護費用のために一定額を確保しながら、日々の生活も安心して送れるバランスを意識した管理が求められます。



無理のない範囲で「親の自由」と「家計の安定」を両立させる

高齢の親と同居する場合、お小遣いの目安は一般的に月5000円～2万円程度とされています。ただし、年金額や生活費、親の生活スタイルによって適切な金額は変わるため、一律の正解があるわけではありません。

大切なのは、家計の状況と将来の備えを考えながら、親が無理なく自由に使える金額を設定することです。また、本人とよく話し合い、家計の透明性を保つこともトラブル防止につながります。家族全員が安心して生活できるバランスを意識したお金の管理を心掛けましょう。



出典

株式会社明治安田総合研究所 親の財産管理と金融リテラシーに関するシニア世代の意識と実態

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー