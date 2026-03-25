◆第７０回大阪杯・Ｇ１（４月５日、阪神競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝３月２５日、栗東トレセン

４か月ぶりに復帰するクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は団野大成騎手（レースは未定）を背に、ＣＷコースでポートデラメール（４歳２勝クラス）、アランカール（３歳オープン）を最後方から約２馬身追走。直線は強めに手綱を動かされて、６ハロン８２秒３―１１秒１で鋭く伸びて最先着した。

斉藤崇調教師は「動きは今日の段階では十分かなと思います」と合格点を与え、「中間、後ろから並びかけるというシチュエーションをあまり作ってこなかったので、動き出しはもたつくところがありましたが、動いてからは大丈夫でした。道中もすごく雰囲気が良かったので、来週やればいいところまで持ってこられるなという印象はあります」と手応えを深めた。

デビュー戦から無傷３連勝でホープフルＳをＶ。３歳初戦の皐月賞は２着に敗れたが、続く日本ダービーを制して世代の頂点に立ち、凱旋門賞にも挑戦（１４着）した。国内で初めて年長馬を相手にした前走のジャパンＣは４着。休み明けだが、復権へ大きな期待がかかる。「この馬のレースができれば十分チャンスはある。むしろ、もう１回一番強いところを見せなあかんな、とは思っているので」と指揮官は意気込んだ。