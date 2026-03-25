陣内貴美子『ZIP！』卒業 「パトロールに来ようかな」と笑顔で締める
バドミントン元日本代表でキャスターの陣内貴美子（62）が、25日放送の日本テレビ系『ZIP！』（月〜金 前5：50）をもって、水曜パーソナリティーを卒業した。
【写真】「いい記念になりましたね」陣内貴美子夫妻＆高橋由伸夫妻の“W夫婦ショット”
約1年間にわたり水曜の朝を彩ってきた陣内は、番組エンディングで「1年間だったんですけど、ちょうど1年前のことを考えると不安の中でこのスタジオに入って来た」と振り返りつつ、「出演者だとか、スタッフの皆さんとかに、すぐに私の居場所を作ってもらって、あっという間の馴染みように自分でも驚くくらいの雰囲気で『ZIP！』に出させていただきました」と感謝を伝えた。
続けて「本当に私卒業するのかなと思ったんですけど、ぜんぜんさみしいとかいうよりも、また来るんじゃないのっていうくらいの。なんならパトロールに来ようかなと」と笑いを交えあいさつ。最後は「皆さんありがとうございました。お世話になりました」と伝え、出演者全員で恒例の「ZIPポーズ」を決めて締めくくった。
【写真】「いい記念になりましたね」陣内貴美子夫妻＆高橋由伸夫妻の“W夫婦ショット”
約1年間にわたり水曜の朝を彩ってきた陣内は、番組エンディングで「1年間だったんですけど、ちょうど1年前のことを考えると不安の中でこのスタジオに入って来た」と振り返りつつ、「出演者だとか、スタッフの皆さんとかに、すぐに私の居場所を作ってもらって、あっという間の馴染みように自分でも驚くくらいの雰囲気で『ZIP！』に出させていただきました」と感謝を伝えた。
続けて「本当に私卒業するのかなと思ったんですけど、ぜんぜんさみしいとかいうよりも、また来るんじゃないのっていうくらいの。なんならパトロールに来ようかなと」と笑いを交えあいさつ。最後は「皆さんありがとうございました。お世話になりました」と伝え、出演者全員で恒例の「ZIPポーズ」を決めて締めくくった。