元NMB48でタレントの本郷柚巴（ゆずは、23）が24日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビアショットを公開した。

「3月30日発売の週刊プレイボーイさんで表紙を飾らせていただきます」と報告し、水色に茶色の縁取りがデザインされたビキニ水着姿を披露。「そして発売当日の19時からオンラインサイン会もあるよ みんなのこと待ってるね」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「最高可愛い！！！」「また可愛さが増している」「限界突破の可愛さ」「めっちゃ爽やか」「超絶ボイン」「たまらないバディ」「え、ボリュームふえた？！」「またデカくなった」「重そう」「まん丸天使」「女神」「あっぱれあげてください」などのコメントがせられた。

本郷は大阪府出身。15年、第2回AKB48グループドラフト会議のチームN1位指名でNMB48に加入。21年4月に「BUBKA」で初の水着グラビア披露。22年6月には1st写真集「美しい果実」を発売。23年5月に2nd写真集「どこを見ればいい？」も発売。同年6月、NMB48を卒業。25年12月には3rd写真集「いつのまに、」を発売。趣味はギター。特技は歌、ダンス。157センチ。血液型B。