きのう山形県東根市で発生した山林火災は、出火から一夜明けたきょうも、自衛隊や近隣の県のヘリコプターによる消火活動が続いています。

【写真を見る】東根市の山火事は現在も鎮圧の情報なし 自衛隊と消防が現場で消火活動（山形）

火災が起きているのは、東根市大木沢の山林です。消防などによりますと、現地では、きょう午前5時に自衛隊や消防が現場に入り、午前5時半から消火活動が始まりました。

上空からは、午前5時半に活動を開始した陸上自衛隊のヘリコプター2機に加え、午前7時からは宮城県と岩手県の消防防災ヘリも駆けつけ、合わせてヘリ4機体制で散水作業にあたっています。

山形県の防災ヘリは現在整備中のため、他県のヘリと自衛隊が連携し、2機ずつ交互に消火を続けています。また地上では陸上自衛隊の地上部隊も投入され、消防とともに消火にあたっています。

これまでの情報ではおよそ10ヘクタールが焼けましたが、市によりますと、きのうからさらに大きく燃え広がっているという情報はないということです。この火災によるけが人はおらず、周辺に民家もないことから建物への被害も確認されていません。

山形県内では今月17日からの1週間に10件の林野火災が相次いでいることから、県は「林野火災野火等多発警報」を出し、今月30日まで火の取り扱いに注意するよう呼びかけています。

■けさの消火活動（画像）