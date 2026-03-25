【一問一答】ロバーツ監督 佐々木朗希に揺るがぬ信頼「迷いは全くありません。現時点で起用し続けるつもり」



ロバーツ監督（c）SANKEI

＜2026年3月23日（日本時間24日） オープン戦 ドジャース 7-7 エンゼルス ＠ドジャースタジアム＞

ドジャースの佐々木朗希投手（24）がエンゼルスとのオープン戦に先発したが制球に苦しみ、2回5失点と開幕に向けて不安を残す結果となった。

初回、先頭打者に死球を与えると、四球とフィルダーズチョイスで無死満塁のピンチを招き、押し出し四球を含む無安打で2失点。なおも制球が乱れ、合計6四死球と崩れたところで降板。

オープン戦特別ルールにより再登板した2回以降は併殺打などで無失点に抑える場面もあったが、最終的に2回66球、無安打ながら5失点、8四死球という内容だった。

ドジャースのロバーツ監督が試合後の囲み取材に応じ、制球に苦しんだ佐々木朗希投手について言及。「私は彼を信じている」と強調し、開幕ローテーションから外す考えがないことを明言した。





ロバーツ監督 試合後コメント

Q：今日の佐々木投手について？

ストライクゾーンの感覚が良くなく、どの球種もあまり良い感覚ではなかったと思います。ただ、シーズン4試合目に先発する予定ですし、打者に対して積極的に攻める必要があります。



Q：課題はどこにある？

メカニカルな問題なのか、メンタルなのか、感情的な部分なのか、一つずつ整理する必要があります。最終的にアウトを取るのは本人ですから。



Q：初回で交代させた判断について？

良い判断だったと思います。彼を仕上げていく意図があり、そのためにはあのタイミングが最善でした。



Q：重要なポイントは？

球数ではなく、ストライクゾーンで勝負することです。後手に回らず、打者にプレッシャーをかけることが重要です。



Q：現状の評価は？

良い球はありましたが、一貫性に欠けていました。今は学びながら適応している段階です。



Q：今後について？

私は彼を信じています。必ず良くなると期待していますし、コーチ陣とともに支えていきます。



Q：起用に迷いは？

全くありません。現時点で起用し続けるつもりです。

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