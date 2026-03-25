元バドミントン日本代表でタレントの陣内貴美子が２５日、水曜パーソナリティーを務める日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）を卒業した。

陣内は昨年４月から同番組で水曜パーソナリティーを務めてきた。エンディングで陣内は「１年間だったんですけども、ちょうど１年前のことを考えると不安の中で、ここのスタジオに入ってきた時に出演者だとかと、スタッフの皆さんとか、皆さん、すぐに私の居場所をつくってもらって、もうあっという間なんだろう…なじみように、自分でも驚くくらいの雰囲気で、ＺＩＰ！に出させていただきました」と振り返った。

続けて「本当に卒業するのかなと思ったんですけど、全然寂しいとかよりも、また来るんじゃないのっていうぐらい、なんならパトロールに来ようかなと思って」と笑わせた。これに総合司会を務める同局の水卜麻美アナウンサーは「これからも陣内さんは日テレ内で会えるんじゃないかな？なんて思ってます」と伝えると陣内は「皆さんありがとうございました。お世話になりました」と感謝していた。

最後に水卜アナは「みてくださった皆さん、また陣内さんに会いましょうね」と呼び掛け「お世話になりました。ありがとうございました」と感謝していた。

番組では、「ＺＩＰ！特集」で「水卜×陣内 秩父・長瀞日帰り小旅行」と題し、陣内が水卜アナと秩父と長瀞を二人旅したＶＴＲを放送した。

来週から同番組の水曜パーソナリティーは、俳優の戸塚純貴が務める。