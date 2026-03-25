将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第7局が25日午前9時、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で始まった。

午前8時40分に永瀬、51分に藤井がそれぞれ対局室に入室した。最終局では振り駒で先後が決められ、結果藤井が先手に決定。初手は「▲2六歩」だった。

カド番を2度しのぎ、3勝3敗のタイに持ち込んで最終決戦を迎えた藤井。2日制のタイトル戦でフルセットは初めてとなる。前日取材では「特段大一番に強いということはない。いつも通りのスタンスで、状況は意識せず局面に集中したい」と語っていた。

対する永瀬は3勝1敗からの2連敗。開幕前のインタビューでは「7番勝負では、3勝3敗ってのがとても面白いじゃないですか。最終局でどちらかが勝者、敗者となる。胸が熱くなる瞬間ですよね」と話しており、今回その言葉通りの展開となった。前日取材では「勝3敗と拮抗（きっこう）しての最終局の舞台。注目してもらえると思う。結果が求められているが意識せず、普段通りの力を発揮したい」と意気込んだ。

運命の最終局。藤井の王将5連覇か、永瀬が念願の王将初奪取か。熱戦が始まった。