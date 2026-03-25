人気レースクイーンの有栖未桜（31）が25日までに自身のインスタグラムを更新。ミニスカ衣装“アイドル・デビュー”ショットを公開した。

「フレッシュエンジェルズのライブステージも2日間ほんとにありがとうございましたっ めーーっちゃくちゃ緊張したけどそれを追い越すくらいめーーーーっちゃくちゃ楽しかったですっ」と、スーパー耐久・開幕戦でレースアンバサダーユニット「「D'stationフレッシュエンジェルズ」として初ステージに上がったことを報告。

ブルー＆シルバーのミニスカ衣装姿の写真をアップし「GT岡山はライブが無いので次はS耐鈴鹿でもっと成長した姿を見せれるようにまた練習頑張るから鈴鹿来れる方はぜひ見に来てねっ」などと呼び掛けた。

この投稿にフォロワーらからは「かわいすぎるー！！」「ステージのYouTube見たけどめっちゃ楽しそうに踊ってたね」「ロング似合い過ぎててえぐ可愛いですーー」「可愛くて素敵」「歌ってる姿や今までと違うイメージが新鮮で益々大好きになりました」などの声が寄せられている。

有栖は、2019年に「TーDASH JLOC エンジェル」としてレースクイーンデビュー。24年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気投票で5人が選出される「レースアンバサーダーアワード2024」を受賞。26年は、スーパーGT、スーパー耐久に参戦の「D'station Racing」を応援する「D'stationフレッシュエンジェルズ」として活動する。

千葉県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル62、スリーサイズはB90・W60・H91。血液型O。趣味・特技はサウナ、麻雀、激辛、テニス、太鼓の達人。